Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Produza um vídeo de treinamento de conformidade de 90 segundos para departamentos de RH ou responsáveis por conformidade, explicando os processos de verificação de documentos. A estética visual deve ser elegante e moderna, exibindo vários exemplos de documentos e aproveitando os Modelos e cenas personalizáveis do HeyGen para uma configuração profissional. O áudio deve manter um tom autoritário, mas amigável, complementado por legendas na tela para maior acessibilidade.
Crie um vídeo promocional de 2 minutos voltado para potenciais clientes empresariais interessados em um criador de vídeos de suporte de identidade. A apresentação visual deve ser envolvente, destacando diversos elementos de interface do usuário e interações com um visual de demonstração de produto polido, enquanto o áudio apresenta uma narração animada e profissional gerada através da capacidade de texto-para-vídeo do HeyGen para explicar de forma simples os recursos complexos de um Criador de Vídeos de IA.
Desenhe um vídeo explicativo técnico de 45 segundos para desenvolvedores e equipes técnicas focando em integrações de API para verificação em tempo real. O estilo visual deve ser minimalista e técnico, integrando sutilmente trechos de código e fluxogramas, e otimizado para várias plataformas usando o redimensionamento e exportações de proporção de aspecto do HeyGen. A trilha de áudio deve ser direta e precisa, concentrando-se em transmitir detalhes técnicos sem jargões desnecessários.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Agilize o Treinamento de Verificação de Identidade.
Produza rapidamente cursos de vídeo abrangentes para educar usuários sobre verificação de identidade e protocolos de segurança globalmente.
Eleve a Integração de Usuários para Verificação de ID.
Aumente significativamente o engajamento e a retenção nos processos de integração e treinamento de conformidade usando vídeo movido por IA.
Perguntas Frequentes
Como o HeyGen possibilita a criação de conteúdo de vídeo para um público global?
O HeyGen oferece robustas `funcionalidades de localização`, suportando `geração de narração` e `legendas` em mais de `140+ idiomas` com `tradução com um clique`. Isso permite que os usuários produzam facilmente `vídeos de suporte multilíngues` e alcancem um público global mais amplo.
Quais capacidades técnicas avançadas o HeyGen oferece para personalização detalhada de vídeos?
O HeyGen funciona como um `editor de vídeo` abrangente, capacitando os usuários com `Efeitos de IA`, `Legendas Automáticas` e opções para `Remover Fundo`. Profissionais também podem utilizar `Edição de Keyframe`, `Filtros Efeitos Transições` e `Redimensionamento e exportações de proporção de aspecto` para alcançar uma saída de alta qualidade em `4K 60fps`.
O HeyGen pode integrar-se com sistemas de gestão de aprendizagem existentes ou plataformas externas?
Sim, o HeyGen é projetado para integração perfeita, oferecendo `integração com LMS` para distribuição de conteúdo educacional e uma poderosa `API` para conexões personalizadas. Isso garante que seus `vídeos de treinamento` e `vídeos de IA` possam ser facilmente incorporados aos seus fluxos de trabalho estabelecidos.
Como o HeyGen pode ajudar a manter a consistência da marca em todas as comunicações de vídeo?
O HeyGen garante forte `consistência de marca` através de controles abrangentes de `Branding`, incluindo logotipos personalizados e paletas de cores. Nossa funcionalidade `Brandkit` permite que as organizações carreguem e gerenciem ativos de marca, garantindo que toda criação de `Texto-para-vídeo` esteja perfeitamente alinhada com as diretrizes corporativas.