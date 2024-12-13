Gerador de Vídeos de Treinamento AI para Conteúdo de Aprendizado Envolvente

Crie vídeos de treinamento atraentes que cativam seu público usando avatares AI realistas, tornando o aprendizado mais interativo e memorável.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um tutorial informativo de 60 segundos para criadores de conteúdo e educadores online, ilustrando o poder da conversão de texto em vídeo. O vídeo deve adotar um estilo visual limpo e minimalista com transições suaves, complementado por uma voz calma, mas autoritária. Demonstre como os usuários podem transformar facilmente um roteiro simples em um vídeo polido usando Texto-para-vídeo a partir de roteiro, apresentando um avatar AI profissional fazendo a narração.
Prompt de Exemplo 2
Desenhe um anúncio de 30 segundos envolvente para redes sociais, direcionado a profissionais de marketing de redes sociais e vloggers, enfatizando a capacidade da plataforma de produzir vídeos de qualidade de estúdio com ampla personalização de vídeo. A apresentação visual deve ser brilhante, acelerada e visualmente rica, incorporando música de fundo animada e uma narração clara e amigável. Mostre como é fácil adicionar geração de Narração profissional e Legendas automáticas para alcance máximo.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo promocional atraente de 45 segundos direcionado a profissionais de marketing digital e empresas de e-commerce, destacando a flexibilidade da criação de vídeos para várias plataformas. Empregue uma estética visual profissional e polida com narração clara e concisa, demonstrando como é fácil adaptar o conteúdo. Ilustre a utilidade do redimensionamento de Proporção de aspecto e exportações para otimizar vídeos para diferentes canais de mídia social e como aprimorá-los usando a biblioteca de Mídia integrada/suporte de estoque para maior personalização de vídeo.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como funciona o seu gerador de vídeos de treinamento AI

Transforme facilmente seu conteúdo de treinamento em vídeos dinâmicos e profissionais com AI, otimizando seu fluxo de produção.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece escrevendo ou colando seu roteiro de treinamento. Nosso gerador de vídeo AI analisará seu texto e o preparará automaticamente para a conversão em vídeo.
2
Step 2
Escolha Seu Avatar AI
Selecione de uma biblioteca diversificada de avatares AI para ser seu apresentador na tela. Combine-os com uma voz AI para uma narração natural e envolvente adaptada ao seu conteúdo.
3
Step 3
Adicione Visuais e Branding
Enriqueça seu vídeo com mídia de estoque, imagens ou vídeos personalizados. Aplique as cores e o logotipo da sua marca usando controles abrangentes de branding para manter a consistência.
4
Step 4
Exporte e Integre
Finalize seu vídeo de qualidade de estúdio com legendas automáticas e exporte-o no formato de proporção desejado. Facilite a distribuição integrando com seu LMS usando exportações SCORM.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Otimize a Educação em Saúde

Torne informações médicas complexas acessíveis e envolventes através de vídeos AI claros e simplificados para treinamento em saúde.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos a partir de texto?

O HeyGen transforma roteiros em vídeos cativantes usando AI avançada, tornando a criação de vídeos complexos acessível. Você pode facilmente gerar vídeos de qualidade de estúdio simplesmente inserindo seu texto, escolhendo avatares AI e selecionando entre uma variedade de modelos de vídeo.

Quais opções de personalização estão disponíveis para vídeos criados com o HeyGen?

O HeyGen oferece ampla personalização de vídeo, permitindo que você adapte todos os aspectos do seu conteúdo. Você pode integrar sua marca com logotipos e cores personalizados, selecionar entre diversas vozes AI e usar várias proporções de aspecto para criar vídeos polidos e profissionais.

O HeyGen pode gerar vídeos com diversos avatares AI e suporte multilíngue?

Sim, o HeyGen capacita os usuários a criar conteúdo envolvente com uma ampla seleção de avatares AI realistas. Nossa plataforma também inclui suporte multilíngue e legendas automáticas, ampliando o alcance do seu público para qualquer projeto de gerador de vídeo AI.

Como o HeyGen pode ajudar na produção eficiente de vídeos de treinamento corporativo?

O HeyGen simplifica significativamente a produção de vídeos de treinamento corporativo através de sua interface intuitiva e extensa biblioteca de modelos de vídeo. Isso permite a criação rápida e eficiente de vídeos de treinamento de alta qualidade, economizando tempo e recursos para sua equipe.

