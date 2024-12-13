Absolutamente. A HeyGen oferece controles abrangentes de **elementos de marca**, permitindo que você integre o logotipo, cores e fontes da sua empresa perfeitamente em seus **vídeos de conformidade**. Além disso, você pode facilmente ajustar o **redimensionamento de proporção e exportações** para se adequar a várias plataformas e canais, garantindo que seu conteúdo sempre pareça profissional e alinhado à marca.