Gerador de Vídeos de Treinamento para Trabalho Híbrido: Crie Conteúdo Envolvente

Crie facilmente vídeos de treinamento sob demanda envolventes para equipes remotas usando avançadas ferramentas de Texto para Vídeo.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Um vídeo de anúncio conciso de 30 segundos, ideal para funcionários existentes, pode comunicar rapidamente novas políticas de trabalho híbrido ou atualizações. Esta produção do 'gerador de vídeos de treinamento' deve aproveitar os diversos modelos e cenas da HeyGen para um estilo visual dinâmico e envolvente, complementado por legendas claras para destacar pontos essenciais, tornando a compreensão das políticas rápida e eficiente para modelos de vídeos de treinamento eficazes.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo explicativo informativo de 60 segundos projetado para treinamento de funcionários sobre novas funcionalidades de software, transformando um roteiro detalhado em uma narrativa visualmente envolvente usando a capacidade de texto para vídeo da HeyGen. O estilo visual e de áudio deve ser instrutivo e claro, apresentando visuais de suporte da biblioteca de mídia/estoque relevantes para demonstrar etapas práticas de forma eficaz, auxiliando na rápida adoção de habilidades e fornecendo vídeos de treinamento sob demanda eficazes.
Prompt de Exemplo 3
Para uma força de trabalho global, introduzir uma iniciativa ou visão significativa da empresa exige um vídeo de comunicação corporativa convincente de 50 segundos. Esta criação, projetada com uma abordagem de 'criador de vídeos', deve adotar um estilo visual inclusivo com imagens profissionais, utilizando o redimensionamento de proporção e exportações da HeyGen para garantir uma visualização ideal em várias plataformas, funcionando como uma peça valiosa de conteúdo de 'IA Generativa'.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Treinamento para Trabalho Híbrido

Crie facilmente vídeos de treinamento profissionais e envolventes para suas equipes híbridas com ferramentas potentes de IA, otimizando sua produção de conteúdo.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro ou Selecione um Modelo
Comece escrevendo ou colando seu roteiro de vídeo de treinamento, ou acelere seu fluxo de trabalho escolhendo entre uma variedade de modelos de vídeos de treinamento profissionalmente projetados.
2
Step 2
Escolha Seu Apresentador de IA e Voz
Selecione de uma biblioteca diversificada de avatares de IA para apresentar seu conteúdo e gere narrações de voz naturais diretamente do seu texto, perfeito para treinamento de funcionários.
3
Step 3
Adicione Elementos de Branding e Mídia
Personalize seu vídeo de treinamento com a marca da sua empresa, incluindo logotipos e cores. Aumente o engajamento incorporando mídia relevante da biblioteca de estoque.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo de Treinamento
Uma vez finalizado, exporte seu vídeo de treinamento de alta qualidade em vários formatos de proporção, pronto para ser compartilhado como um recurso sob demanda para suas equipes remotas.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Produza Conteúdo Motivacional e de Integração Envolvente

Crie vídeos inspiradores e motivadores para a motivação dos funcionários, construção de cultura e integração eficaz, promovendo um ambiente de trabalho híbrido positivo.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de treinamento para trabalho híbrido?

A HeyGen facilita a produção eficiente de vídeos de treinamento para trabalho híbrido usando IA Generativa. Sua plataforma transforma texto em conteúdo de vídeo dinâmico, com avatares de IA e narrações de voz naturais, ideal para treinamento sob demanda de funcionários de equipes remotas.

Quais ferramentas especializadas a HeyGen oferece para produzir vídeos de treinamento?

A HeyGen fornece um avançado gerador de vídeos de IA com recursos como avatares de IA personalizáveis e capacidades de texto para vídeo, simplificando a criação de vídeos de treinamento profissionais. Também inclui controles extensivos de branding para manter a identidade corporativa.

A HeyGen oferece modelos para simplificar a criação de vídeos de treinamento?

Sim, a HeyGen oferece uma variedade de modelos de vídeos de treinamento e cenas para acelerar o desenvolvimento de conteúdo. Esses recursos, combinados com sua interface intuitiva de criador de vídeos, permitem que os usuários produzam rapidamente vídeos explicativos envolventes e materiais de treinamento para funcionários.

A HeyGen pode criar narrações de voz naturais para todo o conteúdo de treinamento?

Absolutamente, a sofisticada tecnologia de geração de narrações de voz da HeyGen produz narrações de alta qualidade e som natural para todos os seus vídeos de treinamento. Este recurso garante que sua mensagem seja entregue de forma clara e profissional em diversos módulos de treinamento.

