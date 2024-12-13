Criador de Vídeos de Desenvolvimento de Sistemas Humanos: Crie Vídeos de Treinamento Envolventes

Eleve seus Programas de Aprendizagem & Desenvolvimento e vídeos de treinamento interno. Aproveite avatares de IA para produzir conteúdo envolvente em escala.

424/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo instrucional de 2 minutos projetado para gerentes de L&D e treinadores corporativos, ilustrando como a HeyGen pode revolucionar as necessidades de criação de vídeos de desenvolvimento de sistemas humanos para conteúdo de treinamento interno. O vídeo deve apresentar um estilo visual profissional e encorajador, acompanhado por uma narração calorosa e de som natural, enfatizando a eficiência obtida através da funcionalidade de Texto-para-vídeo da HeyGen para transformar manuais de treinamento em conteúdo dinâmico.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de marketing conciso de 60 segundos voltado para gerentes de produto e proprietários de pequenas empresas, demonstrando o poder do texto-para-vídeo para criar vídeos explicativos de produtos impactantes. A estética deve ser vibrante e concisa, usando uma voz clara e animada e exibindo legendas na tela para garantir a máxima compreensão, mostrando como os conceitos são rapidamente convertidos em narrativas visuais envolventes.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo técnico de 1 minuto para profissionais de TI e desenvolvedores explorando a API da HeyGen, focando em sua capacidade como gerador de humanos de IA. Este vídeo precisa de uma apresentação visual limpa e minimalista, complementada por uma voz calma e explicativa, demonstrando a facilidade de integrar mídia personalizada via o recurso de suporte à biblioteca de mídia/estoque em fluxos de trabalho de geração de vídeo automatizados.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Desenvolvimento de Sistemas Humanos

Crie vídeos de desenvolvimento de sistemas humanos de forma eficiente com humanos digitais impulsionados por IA e texto-para-vídeo para programas de aprendizagem & desenvolvimento impactantes.

1
Step 1
Cole Seu Roteiro
Comece colando seu conteúdo de desenvolvimento de sistemas humanos como texto. Nosso poderoso motor de texto-para-vídeo o converterá automaticamente em uma narração de som natural.
2
Step 2
Selecione um Humano Digital
Aprimore o profissionalismo do seu vídeo escolhendo entre mais de 230 humanos digitais realistas para apresentar sua mensagem, tornando seu conteúdo mais envolvente e relacionável.
3
Step 3
Aplique Controles de Marca
Mantenha a consistência da marca utilizando nossos controles de branding para integrar o logotipo da sua empresa, cores personalizadas e cenas de fundo em seu vídeo.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo
Finalize sua criação exportando seu vídeo de desenvolvimento de sistemas humanos no formato e proporção desejados, pronto para produzir vídeos em escala para várias plataformas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Esclareça Conceitos Complexos

.

Transforme conceitos complexos de desenvolvimento de sistemas humanos em vídeos de IA claros e digeríveis para melhorar a compreensão e a transferência de conhecimento.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen utiliza IA para criação de vídeos?

A HeyGen é um gerador de vídeos de IA avançado que transforma texto em vídeo, utilizando avatares digitais realistas e vozes de som natural para criar conteúdo atraente de forma eficiente e em escala.

Quais recursos de personalização a HeyGen oferece para avatares digitais?

A HeyGen oferece amplos recursos de personalização para seus avatares digitais, permitindo que os usuários controlem aspectos como aparência, gestos e geração de narração, garantindo que o conteúdo do seu gerador de humanos de IA esteja perfeitamente alinhado com sua marca.

A HeyGen pode ser integrada a sistemas existentes para produção automatizada de vídeos?

Sim, a HeyGen oferece uma API robusta que permite integração perfeita em seus fluxos de trabalho existentes. Isso permite produzir vídeos em escala e automatizar seus processos de criação de conteúdo de forma eficiente.

Quantos humanos digitais realistas estão disponíveis na HeyGen?

A HeyGen oferece acesso a mais de 230 humanos digitais realistas e vozes de som natural. Esta extensa biblioteca oferece uma ampla gama de opções para criar conteúdo de vídeo diversificado e envolvente diretamente do texto.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo