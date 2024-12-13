Sua Solução de Criador de Vídeos de Treinamento de Conexão Humana

Simplifique o compartilhamento de conhecimento e alinhe sua equipe com narrativa visual usando avatares de IA.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de comunicação interna envolvente de 90 segundos direcionado aos departamentos de comunicação interna em grandes organizações, focado no compartilhamento eficaz de conhecimento para alinhar sua equipe em diferentes departamentos. O estilo visual e de áudio deve ser limpo, orientado por infográficos e autoritário, mas amigável, aproveitando a geração de narração da HeyGen para manter uma voz de marca consistente e profissional durante toda a apresentação.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo de treinamento prático de 2 minutos voltado para gerentes que estão integrando novos funcionários remotos ou híbridos, ilustrando as melhores práticas para promover o engajamento em uma força de trabalho híbrida. O vídeo deve adotar um estilo visual moderno, dinâmico e encorajador, combinando cenários realistas com elementos animados. Utilize a capacidade de Texto-para-vídeo da HeyGen a partir de um roteiro para adaptar e atualizar rapidamente o conteúdo à medida que as políticas da empresa evoluem.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo promocional inspirador de 45 segundos para organizações sem fins lucrativos e consultores de D&I, centrado na importância da narrativa visual para promover iniciativas de diversidade e inclusão. A estética deve ser vibrante e inclusiva, apresentando animações de personagens expressivos e transições dinâmicas. Os Templates e cenas da HeyGen podem ser usados de forma eficaz para agilizar o processo de criação, tornando-o acessível mesmo para usuários sem experiência extensa em edição de vídeo.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Criador de Vídeos de Treinamento de Conexão Humana

Crie vídeos de treinamento envolventes que construam uma conexão genuína e promovam a compreensão emocional em sua equipe, de forma fácil com IA.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro Envolvente
Comece criando um roteiro claro para seu treinamento. A criação de vídeos com tecnologia de IA da HeyGen transforma seu texto em histórias visuais dinâmicas, estabelecendo a base para uma conexão humana significativa.
2
Step 2
Selecione Avatares de IA Expressivos
Escolha entre uma ampla gama de avatares de IA para transmitir sua mensagem. Esses personagens expressivos melhoram a compreensão emocional, tornando seu treinamento mais relacionável e impactante.
3
Step 3
Enriqueça com Visuais Ricos
Utilize a extensa biblioteca de templates e cenas da HeyGen para construir um cenário visualmente envolvente. Isso fortalece sua narrativa visual, garantindo que sua mensagem ressoe profundamente com seu público.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Eficazmente
Finalize seu vídeo de treinamento de conexão humana e exporte-o em vários formatos. Isso permite um compartilhamento de conhecimento sem interrupções, garantindo que sua equipe permaneça alinhada e conectada.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Cultive a Compreensão Emocional e Conexão

Produza vídeos inspiradores e motivadores que utilizem narrativa visual e personagens expressivos para cultivar uma compreensão emocional mais profunda e uma conexão humana mais forte.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode melhorar a conexão humana em vídeos de treinamento?

A HeyGen capacita você a criar vídeos de treinamento envolventes, aproveitando avatares de IA realistas e geração de narração, promovendo um melhor compartilhamento de conhecimento e ajudando a alinhar sua equipe de forma eficaz.

O que torna a HeyGen um criador de vídeos eficaz com tecnologia de IA?

A HeyGen simplifica a criação de vídeos com tecnologia de IA com uma interface fácil de usar, permitindo que você transforme roteiros em vídeos dinâmicos usando avatares de IA personalizáveis e diversos templates para uma narrativa visual envolvente.

A HeyGen oferece recursos para consistência de marca e acessibilidade?

Absolutamente, a HeyGen fornece controles robustos de branding para incorporar seu logo e cores, juntamente com geração de narração e legendas, garantindo que seus vídeos sejam profissionais e acessíveis para diversidade e inclusão.

Como a HeyGen apoia as diversas necessidades de criação de vídeos para equipes?

A HeyGen serve como um criador de vídeos versátil, permitindo que as equipes produzam diversos conteúdos, desde tutoriais técnicos até comunicações internas para uma força de trabalho híbrida, alinhando efetivamente sua equipe por meio de narrativa visual envolvente.

