Crie um tutorial conciso de 45 segundos demonstrando uma funcionalidade chave do HubSpot, direcionado a gerentes de marketing ansiosos para otimizar seus fluxos de trabalho. O vídeo deve adotar um estilo visual limpo e profissional com uma narração informativa e envolvente, utilizando a capacidade de Texto-para-vídeo do HeyGen para transformar eficientemente o conteúdo escrito em um guia de como fazer polido.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de marketing energético de 30 segundos para redes sociais, voltado para proprietários de pequenas empresas lançando um novo produto. Esta peça dinâmica deve apresentar visuais vibrantes, música de fundo animada e legendas claras na tela para chamar a atenção, tudo construído de forma fácil usando os Modelos e cenas do HeyGen para criação rápida de conteúdo.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo de engajamento de treinamento interno de 60 segundos explicando uma nova iniciativa da empresa para os funcionários, focando na clareza e facilidade de compreensão. Empregue um estilo visual amigável com mídia relevante do suporte de biblioteca/estoque do HeyGen e uma geração de narração com som natural para garantir um tom caloroso e acessível.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo tutorial abrangente de 90 segundos para usuários de software, demonstrando recursos avançados, especificamente direcionado a educadores ou treinadores que precisam transmitir informações complexas de forma clara. O estilo visual deve ser detalhado e preciso, empregando avatares de IA realistas do HeyGen como apresentadores consistentes e utilizando redimensionamento de proporção e exportações para adaptar a saída para várias plataformas.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos Tutoriais do HubSpot

Produza vídeos tutoriais profissionais com avatares de IA e ferramentas de edição inteligentes, simplificando seu processo de criação de conteúdo para o HubSpot e além.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece elaborando seu conteúdo tutorial. O HeyGen usa sua entrada escrita para gerar cenas dinâmicas de "texto-para-vídeo", transformando seu roteiro em uma narrativa visual envolvente.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA
Escolha entre uma variedade diversificada de "avatares de IA" para representar sua marca. Combine seu avatar escolhido com uma narração de som natural para entregar seu tutorial com clareza e profissionalismo.
3
Step 3
Adicione Elementos de Branding e Visuais
Personalize seu vídeo aplicando seus "controles de branding", incluindo logotipos, cores e música de fundo. Enriqueça seu tutorial com mídia da biblioteca ou faça upload de seus próprios recursos para ilustrar pontos chave de forma eficaz.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo Tutorial
Finalize seus "vídeos tutoriais" revisando e fazendo os ajustes necessários. Utilize "redimensionamento de proporção e exportações" para otimizar seu vídeo para várias plataformas, garantindo um produto final polido pronto para compartilhamento.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Promova Tutoriais com Vídeos Sociais

Transforme rapidamente seus tutoriais do HubSpot em vídeos e clipes de redes sociais cativantes para promover efetivamente seu conteúdo e atrair novos usuários.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos para empresas?

O HeyGen aproveita a tecnologia de ponta de IA, incluindo avatares de IA e capacidades de texto-para-vídeo, para transformar roteiros em vídeos profissionais rapidamente. Este criador de vídeos online simplifica todo o processo de produção de vídeo, tornando a criação de vídeos acessível e eficiente.

O HeyGen pode ser usado para criar vídeos tutoriais envolventes com consistência de marca?

Absolutamente, o HeyGen é um criador de vídeos tutoriais ideal, permitindo que os usuários produzam conteúdo de como fazer de forma atraente e sem esforço. Com controles abrangentes de branding, você pode facilmente incorporar seu logotipo e cores da marca em cada vídeo, mantendo uma personalidade de marca consistente.

Quais possibilidades criativas o HeyGen oferece para vídeos de marketing e redes sociais?

O HeyGen atua como um poderoso motor criativo, fornecendo modelos profissionais e ferramentas impulsionadas por IA para gerar vídeos de marketing dinâmicos e vídeos de redes sociais envolventes. Você pode adicionar facilmente sobreposições de texto e imagem, junto com narrações de som natural, para dar vida à sua visão criativa.

O HeyGen suporta geração e edição de vídeo de ponta a ponta?

Sim, o HeyGen fornece Geração de Vídeo de Ponta a Ponta, permitindo que você vá do roteiro à exportação final de forma eficiente. Seus recursos robustos de edição de vídeo garantem que você possa refinar clipes, adicionar legendas e aplicar modelos para um produto final polido.

