Gerador de Treinamento HRIS: Aprendizado de Funcionários Sem Esforço
Automatize módulos de treinamento HRIS envolventes e otimize a integração com avatares de IA para aprendizado personalizado.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Desenvolva um vídeo vibrante de 45 segundos direcionado a líderes empresariais e coordenadores de treinamento, ilustrando o poder de um gerador de treinamento de funcionários com IA para otimizar a integração. O estilo visual deve ser moderno e envolvente, apresentando diversos avatares de IA interagindo em um escritório virtual, acompanhado de um tom de áudio amigável e encorajador. Isso destaca como os avatares de IA simplificam a criação de conteúdo para novos contratados.
Produza um vídeo informativo de 60 segundos para equipes de RH e chefes de departamento, focando na construção fácil de módulos de treinamento eficazes, especialmente para treinamentos de conformidade cruciais. O estilo visual deve ser autoritário, mas acessível, utilizando modelos e cenas profissionais do HeyGen para organizar regulamentos complexos em segmentos digestíveis, complementados por uma narração confiante e clara.
Crie um vídeo inspirador de 30 segundos para Especialistas de RH, demonstrando como o software inovador de treinamento de RH permite experiências de aprendizado personalizadas. O estilo visual deve ser brilhante e amigável, empregando legendas claras para máxima acessibilidade e compreensão. O áudio deve ser caloroso e encorajador, ilustrando como é fácil entregar conteúdo personalizado.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Criação de Cursos de Treinamento Escaláveis.
Desenvolva de forma eficiente inúmeros cursos e módulos de treinamento, depois entregue-os a uma força de trabalho global.
Aumento do Engajamento no Treinamento de Funcionários.
Utilize vídeo com tecnologia de IA para aumentar significativamente o engajamento dos funcionários e a retenção de conhecimento em programas de treinamento.
Perguntas Frequentes
Como o HeyGen simplifica a geração de treinamento HRIS?
O HeyGen atua como um avançado gerador de treinamento de funcionários com IA, transformando conteúdo complexo de HRIS em vídeos de treinamento envolventes com avatares de IA e narração automatizada. Isso simplifica a criação de conteúdo para necessidades de treinamento de funcionários e software de treinamento de RH.
Que tipos de módulos de treinamento de funcionários o HeyGen pode criar?
O HeyGen permite a criação de diversos módulos de treinamento para integração, treinamento de conformidade, desenvolvimento de habilidades e procedimentos operacionais padrão. Sua plataforma com tecnologia de IA garante cursos escaláveis e experiências de aprendizado personalizadas para sua equipe.
O HeyGen pode integrar-se com sistemas de gestão de aprendizado existentes para treinamento de funcionários?
Sim, o HeyGen é projetado para suportar integração perfeita com plataformas LMS existentes, tornando-o uma plataforma de treinamento de RH ideal para gerenciar e atribuir programas de treinamento. Isso otimiza fluxos de trabalho e melhora sua estratégia geral de sistema de gestão de aprendizado.
Quais recursos únicos tornam o HeyGen um criador de cursos com IA eficaz?
O HeyGen utiliza avatares de IA, capacidades de texto para vídeo e um editor embutido para simplificar a criação de conteúdo para módulos de treinamento. Isso permite que os usuários produzam vídeos de treinamento interativos e de alta qualidade de forma eficiente, aprimorando o aprendizado personalizado.