Gerador de Treinamento HRIS: Aprendizado de Funcionários Sem Esforço

Automatize módulos de treinamento HRIS envolventes e otimize a integração com avatares de IA para aprendizado personalizado.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo vibrante de 45 segundos direcionado a líderes empresariais e coordenadores de treinamento, ilustrando o poder de um gerador de treinamento de funcionários com IA para otimizar a integração. O estilo visual deve ser moderno e envolvente, apresentando diversos avatares de IA interagindo em um escritório virtual, acompanhado de um tom de áudio amigável e encorajador. Isso destaca como os avatares de IA simplificam a criação de conteúdo para novos contratados.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo informativo de 60 segundos para equipes de RH e chefes de departamento, focando na construção fácil de módulos de treinamento eficazes, especialmente para treinamentos de conformidade cruciais. O estilo visual deve ser autoritário, mas acessível, utilizando modelos e cenas profissionais do HeyGen para organizar regulamentos complexos em segmentos digestíveis, complementados por uma narração confiante e clara.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo inspirador de 30 segundos para Especialistas de RH, demonstrando como o software inovador de treinamento de RH permite experiências de aprendizado personalizadas. O estilo visual deve ser brilhante e amigável, empregando legendas claras para máxima acessibilidade e compreensão. O áudio deve ser caloroso e encorajador, ilustrando como é fácil entregar conteúdo personalizado.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Gerador de Treinamento HRIS

Desenvolva rapidamente módulos de treinamento envolventes e precisos adaptados para seu HRIS, garantindo que sua equipe esteja totalmente equipada e em conformidade.

1
Step 1
Crie Seu Conteúdo de Treinamento
Aproveite o texto para vídeo a partir de roteiro para transformar seu conteúdo de HRIS em módulos de treinamento dinâmicos. Insira seu texto e deixe a IA gerar rascunhos iniciais para um início eficiente.
2
Step 2
Escolha Avatares de IA Envolventes
Selecione de uma biblioteca de avatares de IA para aprimorar o conteúdo do seu gerador de treinamento de funcionários. Adicione cenas envolventes e visuais de marca para tornar tópicos complexos de RH fáceis de entender.
3
Step 3
Adicione Narrações Claras
Incorpore geração de narração profissional para seus módulos de software de treinamento de RH, garantindo entrega consistente e clara de informações em todos os materiais de aprendizado.
4
Step 4
Exporte e Integre com HRIS
Finalize o conteúdo do seu gerador de treinamento HRIS exportando-o em vários formatos. Integre perfeitamente seu treinamento pronto para implantação em seu HRIS ou LMS existente para fácil distribuição e acompanhamento.

Vídeos Motivacionais e de Construção de Cultura

Produza conteúdo de vídeo inspirador para fomentar uma cultura empresarial positiva e motivar os funcionários durante o treinamento.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a geração de treinamento HRIS?

O HeyGen atua como um avançado gerador de treinamento de funcionários com IA, transformando conteúdo complexo de HRIS em vídeos de treinamento envolventes com avatares de IA e narração automatizada. Isso simplifica a criação de conteúdo para necessidades de treinamento de funcionários e software de treinamento de RH.

Que tipos de módulos de treinamento de funcionários o HeyGen pode criar?

O HeyGen permite a criação de diversos módulos de treinamento para integração, treinamento de conformidade, desenvolvimento de habilidades e procedimentos operacionais padrão. Sua plataforma com tecnologia de IA garante cursos escaláveis e experiências de aprendizado personalizadas para sua equipe.

O HeyGen pode integrar-se com sistemas de gestão de aprendizado existentes para treinamento de funcionários?

Sim, o HeyGen é projetado para suportar integração perfeita com plataformas LMS existentes, tornando-o uma plataforma de treinamento de RH ideal para gerenciar e atribuir programas de treinamento. Isso otimiza fluxos de trabalho e melhora sua estratégia geral de sistema de gestão de aprendizado.

Quais recursos únicos tornam o HeyGen um criador de cursos com IA eficaz?

O HeyGen utiliza avatares de IA, capacidades de texto para vídeo e um editor embutido para simplificar a criação de conteúdo para módulos de treinamento. Isso permite que os usuários produzam vídeos de treinamento interativos e de alta qualidade de forma eficiente, aprimorando o aprendizado personalizado.

