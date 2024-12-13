Criador de Vídeos de Boas-Vindas para RH: Envolva Novos Contratados Instantaneamente
Eleve a experiência de integração de novos contratados com vídeos profissionais e personalizados criados facilmente usando nosso recurso de Texto-para-vídeo a partir de um roteiro.
Crie um vídeo de treinamento de 60 segundos voltado para funcionários atuais para introduzir rapidamente uma nova política da empresa ou recurso de software. O estilo visual e de áudio deve ser claro, informativo e envolvente, com música de fundo animada. Aproveite a capacidade de Texto-para-vídeo da HeyGen a partir de um roteiro para garantir que todos os pontos-chave sejam articulados com precisão.
Produza um vídeo dinâmico de 30 segundos de branding do empregador para atrair potenciais candidatos a emprego. Mostre a vibrante cultura da empresa com uma estética visual moderna e aspiracional, acompanhada por música contemporânea e energética. Este vídeo deve fazer excelente uso dos Modelos e cenas da HeyGen para destacar várias atividades e benefícios da equipe.
Desenvolva um vídeo de integração personalizado de 50 segundos especificamente para a equipe direta de um novo contratado, oferecendo uma introdução amigável do novo gerente. O estilo visual e de áudio deve ser acessível e encorajador, com música de fundo leve e ambiente, e deve ser facilmente adaptável usando a geração de Narração da HeyGen para nomes e funções individuais.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Melhore o Engajamento em Treinamento e Integração de RH.
Utilize IA para criar vídeos de treinamento dinâmicos, garantindo que novos contratados estejam engajados e retenham informações vitais de forma mais eficaz.
Escale Conteúdo de Integração Personalizado.
Produza rapidamente inúmeros vídeos de integração personalizados e módulos de treinamento, alcançando cada novo funcionário de forma eficiente e consistente.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen pode melhorar o engajamento dos funcionários com vídeos criativos de integração?
A HeyGen permite que as equipes de RH criem vídeos de integração personalizados usando avatares de IA e modelos de vídeo personalizáveis, aumentando significativamente o engajamento dos funcionários e causando uma impressão duradoura nos novos contratados.
Quais recursos de IA a HeyGen oferece para gerar vídeos de recrutamento?
A HeyGen utiliza avatares de IA avançados e capacidades de Texto-para-vídeo, juntamente com geração de narração realista, para criar facilmente vídeos de recrutamento profissionais que destacam a cultura da sua empresa.
A HeyGen pode simplificar a produção de vídeos de treinamento consistentes?
Com certeza, a HeyGen simplifica a criação de vídeos de treinamento com seu editor intuitivo de arrastar e soltar, legendas automáticas e controles de marca robustos, garantindo conteúdo de alta qualidade e consistente para todos os seus novos contratados.
Como a HeyGen apoia um branding de empregador mais forte através de vídeos?
A HeyGen capacita as empresas a criar vídeos de branding de empregador atraentes, utilizando diversos modelos de vídeo e avatares de IA, comunicando efetivamente a cultura da empresa e atraindo talentos de ponta.