Gerador de Vídeos de Boas-Vindas de RH: Crie Vídeos de Integração Envolventes

Aumente o engajamento de novos contratados com seu gerador de vídeos de boas-vindas de RH, aproveitando poderosos avatares de IA para um toque pessoal.

454/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Para funcionários recém-integrados, crie um vídeo de boas-vindas de RH abrangente de 60 segundos que descreva claramente os benefícios essenciais e os processos iniciais de RH. A estética do vídeo deve ser profissional, visualmente limpa e audivelmente tranquilizadora, incorporando infográficos elegantes. Utilize os diversos Modelos e cenas da HeyGen para um layout profissional, gerando conteúdo de forma fácil via texto-para-vídeo a partir do roteiro para garantir precisão e consistência.
Prompt de Exemplo 2
Imagine uma mensagem introdutória concisa de 30 segundos da liderança sênior, direcionada especificamente a indivíduos recém-contratados para instilar confiança e articular a visão da empresa. Este vídeo envolvente deve exalar autenticidade e polimento, apresentando um avatar de IA realista que espelha uma presença genuína de liderança. Utilize o recurso de avatares de IA da HeyGen para transmitir um toque personalizado, combinado com elementos de suporte da biblioteca de mídia/estoque cuidadosamente escolhidos para aprimorar a mensagem.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo energético de 50 segundos destacando um departamento-chave, destinado a novos contratados que irão colaborar de perto com essa equipe. O vídeo precisa de um estilo visual dinâmico e envolvente com música de fundo energética e som nítido, focando nos papéis da equipe e no espírito colaborativo. Empregue o redimensionamento de proporção e exportações da HeyGen para otimizar o conteúdo para várias plataformas, e inclua legendas para acessibilidade e clareza universais.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona a Geração de Vídeos de Boas-Vindas de RH

Crie vídeos de boas-vindas envolventes e personalizados para novos contratados sem esforço, melhorando sua primeira impressão e integrando-os à cultura da sua empresa.

1
Step 1
Escolha Seu Modelo de Vídeo
Selecione entre uma variedade de "modelos de vídeo" profissionalmente projetados para mensagens de boas-vindas de RH, proporcionando um ponto de partida rápido e envolvente para seus vídeos de integração de novos contratados.
2
Step 2
Personalize com Roteiro e Avatar
Insira o roteiro da sua mensagem de boas-vindas e escolha em nossa biblioteca diversificada de "avatares de IA" para entregar sua mensagem de forma natural e profissional, transformando seu "texto em vídeo" sem esforço.
3
Step 3
Aplique Branding e Mídia
Integre a identidade única da sua empresa utilizando "controles de branding" para adicionar logotipos e cores personalizadas. Enriquecer ainda mais seus vídeos de integração com imagens ou clipes de vídeo relevantes de nossa biblioteca de mídia.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo Profissional
Finalize sua criação e exporte seus "vídeos profissionais" de alta qualidade prontos para dar as boas-vindas aos novos funcionários, garantindo um início consistente e envolvente em sua jornada.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Fomente a Cultura da Empresa

.

Inspire novos contratados e reforce os valores da empresa através de vídeos de boas-vindas profissionais e com marca, apresentando avatares de IA realistas.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode ajudar a criar vídeos de integração profissionais e criativos?

A HeyGen capacita você a produzir vídeos envolventes e profissionais para RH e integração, aproveitando avatares de IA realistas e modelos de vídeo intuitivos. Isso simplifica a criação de conteúdo, destacando a cultura da sua empresa para novos contratados.

Quais recursos a HeyGen oferece para personalizar vídeos de boas-vindas de RH?

A HeyGen oferece controles extensivos de branding para garantir que seus vídeos de boas-vindas de RH estejam perfeitamente alinhados com a identidade da sua empresa. Você pode facilmente adicionar seu logotipo, cores específicas e personalizar modelos para criar vídeos de integração impactantes.

A HeyGen converte texto em conteúdo de vídeo de IA de alta qualidade?

Sim, a HeyGen se destaca em transformar seus roteiros de texto em conteúdo de vídeo de IA dinâmico. Suas ferramentas avançadas de IA geram narrações com som natural e as combinam com avatares de IA expressivos, tornando a produção de vídeo simples e eficiente.

A HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de treinamento?

Absolutamente. A plataforma da HeyGen simplifica a criação de vídeos de treinamento através de modelos pré-desenhados e ferramentas poderosas de IA. Você pode rapidamente gerar vídeos profissionais sem precisar de experiência extensa em produção de vídeo.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo