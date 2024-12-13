criador de vídeos de RH: Crie Vídeos de RH Envolventes Instantaneamente

Aumente o engajamento dos funcionários e a marca empregadora com vídeos profissionais de integração e treinamento gerados facilmente a partir de roteiros.

O objetivo é produzir um vídeo de boas-vindas de 45 segundos para novos contratados, promovendo o engajamento inicial dos funcionários ao apresentá-los à cultura da empresa. Visualmente, o vídeo deve ser claro e amigável, com música de fundo animada, e pode utilizar de forma eficaz os avatares de IA realistas da HeyGen para personalizar a mensagem de boas-vindas.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Prompt de Exemplo 1
Imagine um vídeo de recrutamento de 60 segundos voltado para potenciais candidatos a emprego, mostrando de forma dinâmica as oportunidades de carreira e um ambiente de trabalho vibrante para melhorar a marca empregadora. O estilo visual deve ser moderno e energético, acompanhado por música inspiradora, e construído de forma eficiente usando a capacidade de Texto-para-vídeo da HeyGen para uma narrativa envolvente.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo de RH claro e informativo de 30 segundos destinado a funcionários existentes, focando em uma atualização de política recente ou mudança de processo interno. A apresentação visual deve ser limpa e profissional, acompanhada por música de fundo calma e tranquilizadora, garantindo que todos os espectadores possam acompanhar facilmente com legendas automáticas geradas pela HeyGen para comunicações internas ideais.
Prompt de Exemplo 3
Para funcionários que precisam de uma rápida atualização de habilidades, crie um vídeo de treinamento envolvente de 90 segundos que divida um procedimento complexo de RH em etapas facilmente compreensíveis. Este vídeo profissional, mas acessível, apoiado por música instrumental animada, pode ser rapidamente montado usando os diversos Modelos & cenas da HeyGen, servindo como uma solução ideal para qualquer criador de vídeos de RH para facilitar o aprendizado contínuo.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de RH

Crie facilmente vídeos de integração, treinamento e recrutamento envolventes para melhorar a experiência dos funcionários e fortalecer sua marca empregadora.

1
Step 1
Escolha Seu Ponto de Partida
Inicie seu projeto selecionando de uma biblioteca de modelos de vídeo profissionais, ideais para vídeos de integração, vídeos de treinamento ou comunicações internas. Isso fornece uma base criativa para acelerar seu fluxo de trabalho.
2
Step 2
Adicione Seus Apresentadores
Dê vida aos seus roteiros com os avatares de IA da HeyGen. Selecione um avatar realista ou carregue o seu próprio, depois converta facilmente texto em narrações com som natural para apresentações dinâmicas.
3
Step 3
Aplique Acessibilidade e Branding
Aumente o alcance e a clareza da sua mensagem. Gere automaticamente legendas precisas para seu conteúdo, garantindo que seus vídeos de RH sejam acessíveis e facilmente compreendidos por todos os funcionários.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo Profissional
Finalize seus vídeos profissionais de RH ajustando proporções e aplicando seus elementos de marca. Exporte sua criação pronta para compartilhamento em comunicações internas ou plataformas de marca empregadora.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Melhore a Marca Empregadora com Vídeos de Recrutamento

.

Produza rapidamente vídeos e clipes de recrutamento dinâmicos para fortalecer sua marca empregadora nas plataformas sociais.

background image

Perguntas Frequentes

Simplifique a criação de vídeos de RH com a HeyGen.

O editor intuitivo de arrastar e soltar da HeyGen capacita os profissionais de RH a criar vídeos de RH profissionais sem esforço, incluindo vídeos de integração e treinamento impactantes, sem exigir experiência prévia em edição de vídeo. Você pode utilizar uma variedade de modelos de vídeo e ferramentas de IA poderosas para produzir conteúdo envolvente de forma eficiente para todas as suas necessidades de RH.

A HeyGen pode melhorar o engajamento dos funcionários através de avatares de IA?

Com certeza. A HeyGen utiliza avatares de IA realistas e capacidades avançadas de texto-para-vídeo para entregar mensagens personalizadas e envolventes para melhorar o engajamento dos funcionários e as comunicações internas. Essa tecnologia também cria vídeos de recrutamento atraentes, tornando seu conteúdo mais dinâmico e memorável.

Quais opções de personalização a HeyGen oferece para vídeos de RH?

A HeyGen oferece amplos recursos de personalização para garantir que seus vídeos de RH reflitam perfeitamente a sua marca empregadora. Você pode facilmente incorporar seu logotipo e cores da marca através de controles de branding, começar com modelos de vídeo profissionais e personalizá-los com sua mídia específica para conteúdo de integração e desligamento.

Como a HeyGen apoia o desenvolvimento de vídeos de treinamento eficazes?

A HeyGen simplifica a criação de vídeos de treinamento de alta qualidade e conteúdo de integração com recursos essenciais como legendas automáticas, geração precisa de narração e ferramentas de edição colaborativa. Isso garante comunicação clara e entrega consistente de informações vitais para o desenvolvimento contínuo dos funcionários.

