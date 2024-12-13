Gerador de Vídeos de RH: Simplifique Treinamento e Integração

Produza facilmente vídeos de RH de alta qualidade para treinamento, integração e recrutamento. Aproveite nossos diversos modelos e cenas para cativar sua equipe.

Crie um vídeo de integração de 1 minuto voltado para novos contratados, apresentando avatares profissionais de IA para introduzir políticas da empresa e membros da equipe. O estilo visual deve ser limpo e acolhedor, com uma narração clara e amigável, simplificando efetivamente os processos iniciais de RH.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de treinamento de 90 segundos para funcionários existentes sobre um novo software, utilizando o recurso de Texto-para-vídeo da HeyGen para explicações concisas. O estilo visual deve ser passo a passo e informativo, complementado por música de fundo clara e legendas automáticas para acessibilidade.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de anúncio de cultura da empresa de 45 segundos para todos os funcionários, projetado para aumentar o engajamento dos colaboradores. O estilo visual e de áudio deve ser dinâmico e vibrante, aproveitando os Modelos e cenas da HeyGen para criação rápida e geração de Narração personalizada para transmitir uma mensagem inspiradora.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo de recrutamento de 60 segundos direcionado a potenciais candidatos a emprego, destacando o ambiente de trabalho atraente da empresa. O estilo visual deve ser moderno e convidativo, incorporando diversas filmagens de arquivo da biblioteca de Mídia/suporte de estoque, e otimizado para várias plataformas usando redimensionamento de Proporção de aspecto e exportações para se tornar um vídeo de marketing atraente.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Gerador de Vídeos de RH

Crie facilmente vídeos de RH profissionais e envolventes para integração, treinamento e comunicações internas, aumentando o engajamento dos colaboradores e simplificando fluxos de trabalho.

1
Step 1
Selecione um Modelo
Comece escolhendo de uma biblioteca diversificada de modelos de vídeo profissionais adaptados para conteúdo de RH, incluindo vídeos de integração e treinamento.
2
Step 2
Crie Seu Conteúdo
Elabore sua mensagem adicionando texto, que nossos avatares de IA avançados irão animar, ou gere conteúdo envolvente diretamente do seu roteiro usando a criação de vídeo por IA.
3
Step 3
Aplique Personalizações
Personalize seu vídeo com os controles de branding da sua empresa, como logotipos e cores. Melhore a acessibilidade e a clareza adicionando legendas automáticas.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Uma vez aperfeiçoado, exporte seu vídeo de RH polido em vários formatos de proporção, pronto para compartilhamento imediato em plataformas internas para simplificar fluxos de trabalho de forma eficaz.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Cultive a Cultura e Moral da Empresa

.

Desenvolva vídeos inspiradores para comunicações internas, promovendo uma cultura empresarial positiva e aumentando a moral e conexão geral dos colaboradores.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos de RH?

A HeyGen, como um avançado gerador de vídeos de IA, simplifica significativamente a produção de diversos vídeos de RH, incluindo vídeos de integração eficazes e treinamentos envolventes. Sua plataforma intuitiva permite que profissionais de RH criem conteúdo de alta qualidade rapidamente, melhorando a comunicação interna e o engajamento dos colaboradores.

A HeyGen pode gerar avatares de IA realistas para conteúdo de RH?

Sim, a HeyGen capacita os usuários a gerar avatares de IA diversos e realistas que podem representar sua marca em diversos conteúdos de RH, desde vídeos de recrutamento até anúncios de cultura da empresa. Esses avatares de IA personalizáveis trazem uma presença profissional e consistente para suas comunicações em vídeo.

Quais opções de personalização estão disponíveis para vídeos de treinamento de RH usando a HeyGen?

A HeyGen oferece ampla personalização para vídeos de treinamento de RH, permitindo que você adapte o conteúdo precisamente à sua marca. Você pode utilizar modelos de vídeo prontos, incorporar o logotipo e as cores da sua empresa através de controles de branding, e refinar tudo com o poderoso editor de vídeo online para criar experiências de aprendizado impactantes.

A HeyGen oferece geração automática de legendas e narração para comunicações de RH?

Absolutamente. A HeyGen apoia comunicações de RH eficientes oferecendo legendas automáticas e capacidades sofisticadas de geração de narração. Você pode converter roteiros baseados em texto diretamente em vídeos envolventes para os colaboradores, garantindo acessibilidade e clareza em todas as mensagens internas.

