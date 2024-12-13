Gerador de Vídeos de Treinamento de RH: Melhore a Integração e Conformidade

Produza rapidamente vídeos de treinamento de RH envolventes, desde integração até conformidade, usando texto-para-vídeo a partir de roteiro para criação de conteúdo eficiente.

Crie um vídeo introdutório de 1 minuto para novos contratados sobre os procedimentos de Integração de Funcionários. O público-alvo são novos funcionários que não estão familiarizados com as políticas da empresa. O estilo visual deve ser acolhedor e profissional, apresentando texto claro na tela e uma narração amigável. Utilize o recurso de Texto-para-vídeo da HeyGen para converter rapidamente seu roteiro de integração em um guia visual envolvente.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Para um vídeo de treinamento de conformidade de 90 segundos explicando a política de privacidade de dados da empresa para todos os funcionários, o objetivo é garantir a compreensão obrigatória. O estilo visual e de áudio deve ser autoritário e conciso, empregando um tom profissional para transmitir informações críticas. Aproveite os avatares de IA da HeyGen para apresentar o conteúdo e a geração de Narração para uma narração clara e consistente.
Prompt de Exemplo 2
Desenhe um vídeo de treinamento técnico de 2 minutos demonstrando como enviar despesas usando o novo sistema interno, especificamente para equipes de departamentos como contabilidade e vendas. O vídeo deve ter um estilo visual instrutivo e detalhado, usando gravações de tela passo a passo quando aplicável. Garanta acessibilidade adicionando Legendas e melhorando a clareza com visuais de apoio da biblioteca de Mídia/estoque da HeyGen.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo de atualização de compartilhamento de conhecimento de 45 segundos para equipes de L&D e gerentes, destacando uma nova prática recomendada em colaboração remota. Este vídeo deve ser envolvente e dinâmico, com cortes rápidos e visuais atraentes para capturar a atenção. Utilize os diversos Modelos e cenas da HeyGen para criar uma mensagem visualmente impactante que facilite a disseminação eficiente de conhecimento entre equipes remotas.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Treinamento de RH

Simplifique o treinamento de funcionários com uma plataforma de vídeo AI. Crie rapidamente vídeos de treinamento profissionais e envolventes para integração, conformidade e desenvolvimento de habilidades.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Vídeo de Treinamento
Comece colando seu conteúdo de treinamento de RH. Nossa plataforma converte seu texto em vídeos envolventes, fornecendo a base para seu material instrucional.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar e Voz
Escolha entre nossa ampla gama de avatares de IA para representar seu treinador de RH, garantindo uma apresentação consistente e envolvente para seus vídeos de treinamento.
3
Step 3
Adicione Marca e Personalização
Aplique os controles de marca da sua empresa, incluindo logotipos e cores, para garantir que seus vídeos de treinamento estejam perfeitamente alinhados com a identidade organizacional.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Finalize seus vídeos de treinamento de RH e exporte-os em vários formatos de proporção. Compartilhe facilmente sua documentação em vídeo para facilitar o compartilhamento eficiente de conhecimento em sua equipe.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Desenvolva Conteúdo de Desenvolvimento de Funcionários Envolvente

.

Crie vídeos inspiradores e impactantes gerados por IA para motivar os funcionários, fomentar o desenvolvimento de habilidades e promover uma cultura de trabalho positiva.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos de treinamento de RH?

A plataforma de vídeo AI da HeyGen simplifica drasticamente a criação de vídeos de treinamento de RH. Nossas ferramentas de IA generativa permitem que as equipes de L&D produzam rapidamente documentação em vídeo de alta qualidade para Integração de Funcionários, Treinamento de Conformidade e muito mais, reduzindo significativamente o tempo e o esforço de produção.

Que tipos de vídeos de treinamento as equipes de L&D podem criar com a HeyGen?

As equipes de L&D podem criar uma ampla gama de vídeos de treinamento com a HeyGen, incluindo módulos de Integração de Funcionários, Treinamento de Conformidade detalhado e Treinamento Técnico abrangente. A HeyGen permite o compartilhamento eficiente de conhecimento e a criação de SOPs e tutoriais impressionantes usando avatares e narrações gerados por IA.

A HeyGen pode ajudar na geração de documentação em vídeo e guias do usuário?

Com certeza, a HeyGen é uma plataforma de vídeo AI ideal para gerar documentação em vídeo abrangente e guias do usuário passo a passo. Utilize recursos como gravação de tela e capacidades de texto-para-vídeo para transformar processos complexos em instruções visuais claras e envolventes para sua equipe.

É possível converter texto existente em vídeos de treinamento envolventes usando a HeyGen?

Sim, a HeyGen se destaca em converter texto em vídeos de treinamento envolventes com mínimo esforço. Basta inserir seu roteiro, e nosso gerador de vídeo AI pode produzir vídeos profissionais com avatares de IA e narrações geradas por IA, tornando a criação de conteúdo rápida e eficiente.

