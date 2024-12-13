Desbloqueie a Eficiência: Seu Criador de Vídeos de Relatório de RH Definitivo

Simplifique as comunicações de RH e transforme relatórios em vídeos dinâmicos e envolventes com avatares de IA que cativam os funcionários e esclarecem informações complexas.

Crie um vídeo de boas-vindas de 45 segundos para novos contratados, projetado para fomentar o engajamento dos funcionários desde o primeiro dia. Esta peça de comunicação interna deve apresentar um avatar de IA amigável introduzindo membros-chave da equipe e a cultura da empresa, apoiado por uma geração de narração envolvente, com um estilo visual caloroso e profissional e música de fundo animada para definir um tom positivo. O público-alvo são os novos funcionários que estão se juntando à organização.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Desenvolva um vídeo resumo de 60 segundos para o relatório trimestral de RH, direcionado à equipe de liderança e chefes de departamento. Utilizando modelos e cenas profissionais, o vídeo deve apresentar métricas e conquistas chave de RH em um estilo visual claro e orientado por dados, acompanhado por uma narração de texto para vídeo precisa e legendas essenciais para acessibilidade, garantindo uma entrega de áudio concisa e profissional. Esta ferramenta de criação de vídeos de RH ajuda a transmitir informações críticas de forma eficiente.
Produza um vídeo conciso de 30 segundos explicando uma nova política da empresa, destinado a informar todos os funcionários. Este guia de conformidade deve empregar um estilo visual direto e informativo, usando suporte de biblioteca de mídia/estoque relevante para contexto, e apresentando um avatar de IA claro para entregar a atualização da política com um tom acessível e amigável. Esta atualização de comunicação interna simplifica informações complexas.
Crie um vídeo de destaque de reconhecimento de funcionários de 90 segundos, destinado a celebrar conquistas em toda a empresa. Este vídeo inspirador de comunicação interna deve mostrar sucessos individuais e de equipe com um estilo visual celebratório e dinâmico, aproveitando o redimensionamento de proporção e exportações para várias plataformas, e empregando uma geração de narração positiva para uma narrativa impactante. Os modelos e cenas da HeyGen podem aprimorar ainda mais esta iniciativa de engajamento dos funcionários.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Relatório de RH

Transforme dados complexos de RH em relatórios de vídeo envolventes e fáceis de entender com avatares de IA, branding personalizado e ferramentas de edição intuitivas.

Step 1
Crie Seu Roteiro de Relatório
Cole seus dados ou roteiro de relatório de RH na plataforma. Nossas capacidades de texto para vídeo converterão instantaneamente seu conteúdo em um vídeo dinâmico.
Step 2
Escolha Seu Avatar e Modelo
Selecione de uma biblioteca diversificada de avatares de IA para apresentar seu relatório. Aprimore sua mensagem escolhendo um modelo de vídeo profissional.
Step 3
Adicione Branding e Narração
Garanta a consistência da marca aplicando o logotipo e as cores da sua empresa usando controles de branding. Gere uma narração natural ou grave sua própria narração.
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Gere seu vídeo de relatório de RH polido. Use redimensionamento de proporção e exportações para otimizá-lo para várias plataformas e compartilhe-o com seu público para impulsionar as comunicações internas.

Casos de Uso

Inspire e motive o público com vídeos motivacionais

Melhore o moral dos funcionários e a comunicação interna criando vídeos inspiradores que reforçam os valores e a cultura da empresa.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode melhorar nossos vídeos de treinamento de RH?

A HeyGen capacita você a criar vídeos de treinamento envolventes usando avatares de IA realistas e um motor criativo robusto. Insira facilmente seu conteúdo de treinamento e personalize vídeos com ativos de marca para uma retenção de conhecimento eficaz e programas de treinamento corporativo.

O que torna a HeyGen ideal para comunicações internas?

A HeyGen oferece um editor de vídeo intuitivo com modelos personalizáveis para gerar rapidamente vídeos de comunicações internas que aumentam o engajamento dos funcionários. Suas capacidades de texto para vídeo permitem a criação de vídeos nativos de prompt, facilitando o compartilhamento de atualizações cruciais e explicações de políticas.

A HeyGen pode personalizar totalmente os vídeos de RH com nossa marca?

Absolutamente! A HeyGen oferece amplas opções de personalização completa, incluindo controles de marca, para garantir que seus vídeos de RH se alinhem perfeitamente com a estética da sua empresa. Utilize modelos animados e adicione elementos do seu kit de marca para uma produção de vídeo polida e profissional.

A HeyGen oferece ferramentas avançadas para criação de vídeos profissionais?

Sim, a HeyGen é uma plataforma de vídeo de IA avançada que oferece ferramentas de vídeo ilimitadas para criação de vídeos profissionais. Seu editor online apresenta capacidades de texto para vídeo, legendas automáticas e um editor de arrastar e soltar, simplificando o processo de produção de vídeo para resultados de alta qualidade.

