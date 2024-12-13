Os fluxos de trabalho de IA da HeyGen aumentam significativamente a eficiência automatizando muitos aspectos da produção de vídeo, desde o roteiro até o resultado final. Isso inclui acesso a uma rica biblioteca de mídia e redimensionamento flexível de proporção de aspecto, facilitando a produção de materiais de aprendizado baseados em vídeo de alta qualidade mais rapidamente.