Criador de Vídeos de Resumo de Políticas de RH: Simplifique a Comunicação de Políticas

Transforme rapidamente políticas de RH complexas em comunicações internas envolventes com avatares de IA para melhor compreensão e engajamento dos funcionários.

416/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Para todos os funcionários atuais, é necessário um vídeo explicativo de 60 segundos para delinear claramente as atualizações recentes nas políticas de férias e licenças da empresa. O estilo visual deve ser limpo e semelhante a um infográfico, com uma narração autoritária, mas envolvente, gerada de forma eficiente usando a capacidade de Texto-para-vídeo a partir de roteiros para garantir precisão e consistência no conteúdo do criador de vídeos de RH.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo de comunicação interna envolvente de 30 segundos para a gestão e líderes de equipe, resumindo sucintamente as novas diretrizes da política de trabalho híbrido. O estilo visual e de áudio deve ser moderno, direto e animado, aproveitando os extensos Modelos & cenas da HeyGen para montar rapidamente uma visão geral profissional e informativa, garantindo clareza e consistência.
Prompt de Exemplo 3
Para aumentar o engajamento dos funcionários em uma força de trabalho remota e diversificada, um vídeo dinâmico de 50 segundos esclarecendo o novo processo de avaliação de desempenho seria altamente eficaz. Esta produção deve abraçar uma estética visual inclusiva e amigável, fazendo uso extensivo de Legendas para garantir que todos os membros da equipe compreendam esses pontos cruciais da política.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Resumo de Políticas de RH

Transforme rapidamente políticas de RH complexas em resumos de vídeo envolventes com IA, tornando informações cruciais acessíveis e fáceis de entender para sua equipe.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece delineando o conteúdo da sua política de RH. Cole seu texto no editor de roteiros para aproveitar nossa capacidade de Texto-para-vídeo, ou digite os pontos principais para seu resumo.
2
Step 2
Escolha Seu Avatar de IA
Selecione entre uma variedade de avatares de IA para representar sua marca. O avatar escolhido entregará seu resumo de política com uma narração de som natural, aumentando o engajamento.
3
Step 3
Aprimore com Visuais
Utilize nossos modelos personalizáveis para adicionar imagens, vídeos e músicas relevantes. Projete cenas para explicar visualmente políticas complexas e manter seu público engajado.
4
Step 4
Gere e Compartilhe
Gere automaticamente seu vídeo, completo com nossa capacidade de legendas automáticas. Exporte seu vídeo de resumo de políticas de RH em vários formatos, pronto para comunicações internas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Acelere a Produção de Comunicações de RH

.

Crie rapidamente comunicações internas de RH de alta qualidade e atualizações de políticas em minutos usando tecnologia avançada de vídeo de IA.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de RH?

A HeyGen capacita você a criar vídeos de RH envolventes sem esforço, desde "vídeos de integração" e "vídeos de treinamento" até "comunicações internas", economizando tempo e recursos significativos. Nossa plataforma simplifica todo o processo, tornando você um eficaz "criador de vídeos de RH".

O que torna a HeyGen um criador de vídeos de IA eficaz?

A HeyGen aproveita a tecnologia avançada de "criador de vídeos de IA" para transformar seus roteiros em vídeos polidos. Com "avatares de IA" realistas, geração de "Texto-para-vídeo" e "narrações" integradas, você pode produzir conteúdo profissional rapidamente.

A HeyGen oferece ferramentas para criar conteúdo de marca?

Absolutamente, a HeyGen fornece "modelos de vídeo" robustos e "controles de marca" para garantir que seu conteúdo esteja alinhado com a identidade da sua marca. Você pode facilmente produzir vídeos de "branding do empregador" impactantes e outras comunicações usando nosso intuitivo "editor de vídeo online".

A HeyGen pode ajudar a criar vídeos de resumo de políticas de RH envolventes?

Sim, a HeyGen é um "criador de vídeos de resumo de políticas de RH" ideal, simplificando informações complexas em "vídeos explicativos" concisos que aumentam o "engajamento dos funcionários". Nossas "ferramentas de arrastar e soltar" facilitam a criação de resumos claros e atraentes.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo