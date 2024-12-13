Criador de Vídeos de Visão Geral de RH: Crie Vídeos de RH Envolventes com Facilidade

Economize tempo e melhore o treinamento e a integração de funcionários criando vídeos de RH envolventes com avatares de IA.

Crie um vídeo de boas-vindas de 60 segundos para novos contratados, direcionado a profissionais de RH para otimizar seu processo, apresentando um avatar de IA que introduz a cultura da empresa e políticas-chave em um tom amigável e profissional, aprimorado com geração de Narração clara e Legendas automáticas para acessibilidade, tornando a experiência do criador de vídeos de visão geral de RH perfeita.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo explicativo envolvente de 45 segundos para funcionários existentes, delineando uma nova política da empresa ou atualização de software, direcionado a gerentes de departamento que buscam disseminar informações rapidamente. Este vídeo de treinamento deve utilizar Modelos e cenas dinâmicas e ser gerado diretamente de um roteiro de Texto para vídeo, complementado por visuais relevantes da biblioteca de Mídia/suporte de estoque, garantindo clareza e retenção.
Prompt de Exemplo 2
Desenhe um vídeo de recrutamento cativante de 30 segundos direcionado a potenciais candidatos a emprego, destacando o ambiente de trabalho vibrante da empresa e iniciativas de engajamento dos funcionários. Esta peça curta e dinâmica deve ser otimizada para várias plataformas de mídia social usando redimensionamento de Proporção e exportações, começando com um Modelo atraente para capturar imediatamente a atenção e gerar interesse em oportunidades de carreira.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo de anúncio profissional de RH de 60 segundos para todos os funcionários, detalhando atualizações importantes da empresa ou mudanças nos benefícios, projetado para ajudar as equipes de RH a economizar tempo e recursos. Utilize um avatar de IA realista para transmitir a mensagem com um tom tranquilizador, garantindo que todas as informações sejam claramente transmitidas através de geração precisa de Narração e Legendas acessíveis.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Visão Geral de RH

Crie vídeos de RH envolventes com facilidade, desde integração até treinamento e engajamento dos funcionários, com ferramentas intuitivas projetadas para Recursos Humanos.

1
Step 1
Escolha um Modelo de Vídeo de RH
Selecione entre uma ampla gama de modelos de vídeo profissionalmente projetados, adaptados para conteúdo de RH, incluindo integração, treinamento e anúncios da empresa. Isso inicia seu processo de criação de vídeos de RH atraentes.
2
Step 2
Personalize com Avatares de IA e Conteúdo
Personalize seu vídeo de visão geral de RH adicionando seu roteiro e escolhendo entre uma seleção diversificada de avatares de IA realistas para apresentar sua mensagem. Incorpore suas informações e visuais específicos da empresa.
3
Step 3
Refine Sua Marca e Acessibilidade
Aplique os controles de marca da sua empresa, incluindo logotipos e cores, para manter a consistência. Melhore a acessibilidade gerando legendas automáticas para seu vídeo, garantindo comunicação clara para todos os funcionários.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo de RH
Finalize seu vídeo e exporte-o em vários formatos de proporção adequados para diferentes plataformas. Compartilhe facilmente seu vídeo profissional de visão geral de RH através de canais de comunicação interna ou esforços de recrutamento externo para aumentar o engajamento dos funcionários.

Casos de Uso

Crie Comunicações Internas Envolventes

Produza vídeos de visão geral de RH inspiradores e informativos para fomentar uma cultura empresarial positiva e manter os funcionários engajados e motivados.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode servir como um criador de vídeos de RH eficaz?

O HeyGen capacita as equipes de RH a criar vídeos de RH profissionais com facilidade, atuando como um criador de vídeos de RH abrangente. Seu editor online fácil de usar e modelos de vídeo simplificam a produção de conteúdo envolvente para várias necessidades de RH. Com o HeyGen, você pode produzir vídeos de alta qualidade que capturam a atenção e constroem a cultura da empresa de forma eficiente.

Que tipos de vídeos de RH posso criar com o HeyGen?

Com o HeyGen, os profissionais de RH podem criar facilmente uma ampla gama de vídeos de RH essenciais, incluindo vídeos de integração impactantes, vídeos de treinamento abrangentes e vídeos de recrutamento atraentes. A plataforma apoia a construção do engajamento dos funcionários e a explicação de tópicos complexos com vídeos explicativos envolventes, além de permitir atualizações rápidas da empresa.

O HeyGen oferece ferramentas de IA para otimizar a produção de vídeos de RH?

Sim, o HeyGen utiliza ferramentas avançadas de IA para otimizar significativamente o processo de produção de vídeos de RH. Você pode utilizar avatares realistas, funcionalidade de texto para vídeo a partir de roteiros e geração automática de narração. A plataforma também inclui legendas automáticas, economizando tempo e recursos valiosos para sua equipe.

Como o HeyGen ajuda a melhorar o engajamento dos funcionários e economizar recursos de RH?

O HeyGen aumenta o engajamento dos funcionários ao permitir a criação de conteúdo de RH dinâmico e personalizado que ressoa com sua equipe. Ao simplificar a criação de vídeos com ferramentas de arrastar e soltar e modelos, o HeyGen ajuda os departamentos de RH a economizar tempo e recursos significativos. Isso permite uma comunicação mais eficiente e uma experiência geral mais forte para os funcionários.

