Imagine criar facilmente um vídeo envolvente de visão geral de RH para novos contratados. Este prompt de 45 segundos é direcionado a proprietários de pequenas empresas e gerentes de RH, mostrando como os modelos personalizáveis do HeyGen permitem uma configuração rápida. O estilo visual deve ser brilhante e acolhedor, com uma trilha sonora animada e uma narração amigável e profissional, demonstrando como eles podem transformar facilmente um roteiro em um vídeo polido usando a capacidade de Texto-para-vídeo do HeyGen, economizando tempo valioso.

Gerar Vídeo