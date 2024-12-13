Criador de Vídeos de Orientação de RH: Simplifique a Integração de Funcionários

Otimize a experiência de integração de novos contratados com vídeos profissionais criados rapidamente usando Modelos e cenas personalizáveis.

Produza um vídeo de orientação de RH de 60 segundos para dar boas-vindas aos novos contratados, apresentando um avatar de IA envolvente que transmite os principais valores da empresa em uma narração calma e profissional, com visuais de escritório claros e convidativos. Este vídeo inicial de integração, criado com HeyGen, deve instilar um senso de pertencimento e entusiasmo para a jornada deles na empresa.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo de integração de 45 segundos para funcionários existentes compreenderem rapidamente as novas políticas da empresa, utilizando modelos e cenas vibrantes e legendas claras para destacar informações cruciais. O estilo visual deve ser envolvente, com gráficos animados e música de fundo animada, garantindo que o conteúdo complexo do vídeo de treinamento seja facilmente digerível e memorável.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva uma apresentação de 30 segundos do criador de vídeos de RH, direcionada a potenciais recrutas e estagiários, que destaque a cultura dinâmica e moderna da sua organização. Utilize a capacidade de Texto-para-vídeo do HeyGen para narrar uma mensagem inspiradora e rápida, usando cortes rápidos de equipes diversas e projetos bem-sucedidos, otimizados com redimensionamento de proporção para várias plataformas sociais.
Prompt de Exemplo 3
Gere um vídeo abrangente de 90 segundos de orientação de RH para gerentes de nível médio sobre novas atualizações de conformidade, utilizando o amplo suporte de biblioteca de mídia/estoque do HeyGen para imagens relevantes e profissionais. O vídeo deve adotar um estilo visual autoritário com design limpo e infográficos informativos, complementado por uma narração profissional, atuando como um recurso crucial de vídeo de treinamento para entender regulamentos complexos.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Orientação de RH

Otimize a experiência de novos contratados com vídeos de orientação de RH envolventes e profissionais, projetados sem esforço do início ao fim.

1
Step 1
Crie a Base do Seu Vídeo
Selecione entre uma variedade de modelos e cenas profissionalmente projetados para começar rapidamente a construir seus vídeos de integração de funcionários com facilidade.
2
Step 2
Insira o Roteiro para Narração de IA
Insira facilmente seu roteiro escrito e aproveite as capacidades de Texto-para-vídeo para gerar narrações com som natural, perfeitas para seu projeto de criador de vídeos de orientação de RH.
3
Step 3
Escolha Avatares de IA e Branding
Escolha entre uma seleção diversificada de avatares de IA para apresentar seu conteúdo, aprimorando seu projeto de criador de vídeos de RH com apresentadores virtuais envolventes.
4
Step 4
Gere e Exporte Seu Guia
Adicione automaticamente legendas para maior acessibilidade e finalize seu vídeo profissional de orientação de RH, pronto para envolver novos contratados em várias plataformas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Crie Vídeos Motivacionais de RH

.

Produza vídeos inspiradores e motivadores para comunicações de RH, promovendo um ambiente de trabalho positivo e aumentando a moral dos funcionários.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de orientação de RH?

HeyGen é um criador de vídeos de orientação de RH intuitivo que simplifica a criação de conteúdo. Utilize nossos modelos prontos para uso e avatares de IA para produzir rapidamente vídeos de integração de funcionários envolventes.

O que torna o HeyGen um criador eficiente de vídeos de integração de funcionários?

HeyGen utiliza scripts gerados automaticamente por IA e capacidades de Texto-para-vídeo para transformar texto em vídeos profissionais rapidamente. Isso permite a produção rápida de vídeos de integração de alta qualidade sem a necessidade de experiência extensa em edição de vídeo.

Posso personalizar a marca dos meus vídeos de treinamento com o HeyGen?

Absolutamente, o HeyGen oferece controles abrangentes de Branding, permitindo que você integre seu logotipo e cores da empresa de forma harmoniosa. Isso garante que todo o conteúdo dos seus vídeos de treinamento esteja perfeitamente alinhado com a identidade corporativa.

O HeyGen suporta múltiplos idiomas e recursos de acessibilidade para vídeos de treinamento?

Sim, o HeyGen oferece robustas capacidades de geração de Narração e legendas automáticas. Esses recursos aumentam a acessibilidade e o alcance dos seus vídeos de integração de funcionários para diversos públicos.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo