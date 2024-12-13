Criador de Vídeos de Orientação de RH: Simplifique a Integração de Funcionários
Otimize a experiência de integração de novos contratados com vídeos profissionais criados rapidamente usando Modelos e cenas personalizáveis.
Crie um vídeo de integração de 45 segundos para funcionários existentes compreenderem rapidamente as novas políticas da empresa, utilizando modelos e cenas vibrantes e legendas claras para destacar informações cruciais. O estilo visual deve ser envolvente, com gráficos animados e música de fundo animada, garantindo que o conteúdo complexo do vídeo de treinamento seja facilmente digerível e memorável.
Desenvolva uma apresentação de 30 segundos do criador de vídeos de RH, direcionada a potenciais recrutas e estagiários, que destaque a cultura dinâmica e moderna da sua organização. Utilize a capacidade de Texto-para-vídeo do HeyGen para narrar uma mensagem inspiradora e rápida, usando cortes rápidos de equipes diversas e projetos bem-sucedidos, otimizados com redimensionamento de proporção para várias plataformas sociais.
Gere um vídeo abrangente de 90 segundos de orientação de RH para gerentes de nível médio sobre novas atualizações de conformidade, utilizando o amplo suporte de biblioteca de mídia/estoque do HeyGen para imagens relevantes e profissionais. O vídeo deve adotar um estilo visual autoritário com design limpo e infográficos informativos, complementado por uma narração profissional, atuando como um recurso crucial de vídeo de treinamento para entender regulamentos complexos.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Aumente o Engajamento e a Retenção no Treinamento.
Aprimore vídeos de integração de funcionários e programas de treinamento para melhorar significativamente o engajamento e a retenção de conhecimento usando IA.
Escale o Conteúdo de Treinamento de RH.
Desenvolva e entregue mais vídeos de orientação de RH e cursos de treinamento de forma eficiente, alcançando uma base de funcionários mais ampla globalmente.
Perguntas Frequentes
Como o HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de orientação de RH?
HeyGen é um criador de vídeos de orientação de RH intuitivo que simplifica a criação de conteúdo. Utilize nossos modelos prontos para uso e avatares de IA para produzir rapidamente vídeos de integração de funcionários envolventes.
O que torna o HeyGen um criador eficiente de vídeos de integração de funcionários?
HeyGen utiliza scripts gerados automaticamente por IA e capacidades de Texto-para-vídeo para transformar texto em vídeos profissionais rapidamente. Isso permite a produção rápida de vídeos de integração de alta qualidade sem a necessidade de experiência extensa em edição de vídeo.
Posso personalizar a marca dos meus vídeos de treinamento com o HeyGen?
Absolutamente, o HeyGen oferece controles abrangentes de Branding, permitindo que você integre seu logotipo e cores da empresa de forma harmoniosa. Isso garante que todo o conteúdo dos seus vídeos de treinamento esteja perfeitamente alinhado com a identidade corporativa.
O HeyGen suporta múltiplos idiomas e recursos de acessibilidade para vídeos de treinamento?
Sim, o HeyGen oferece robustas capacidades de geração de Narração e legendas automáticas. Esses recursos aumentam a acessibilidade e o alcance dos seus vídeos de integração de funcionários para diversos públicos.