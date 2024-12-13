Gerador de Vídeos de Orientação de RH: Vídeos de Integração Rápidos e Fáceis

Crie vídeos de integração de funcionários profissionais e envolventes instantaneamente usando avatares de IA avançados para aumentar o engajamento de novos funcionários.

Crie um vídeo de boas-vindas de 60 segundos para novos funcionários, focando na cultura vibrante da empresa e no que torna nossa equipe única. O público-alvo são os recém-contratados que precisam se sentir imediatamente integrados à experiência de novos funcionários. O estilo visual deve ser acolhedor e convidativo, usando cores vivas e avatares de IA amigáveis para representar membros diversos da equipe, acompanhados por um estilo de áudio animado e profissional gerado através do recurso de geração de Voz do HeyGen.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo conciso de orientação de RH de 90 segundos para esclarecer políticas essenciais da empresa e benefícios para novos contratados. O objetivo é um estilo visual claro e informativo com gráficos modernos e texto na tela, apoiado por um tom de áudio profissional e tranquilizador. Este vídeo, gerado através da funcionalidade de Texto-para-vídeo a partir de roteiro do HeyGen, é direcionado a novos funcionários durante sua integração inicial, garantindo que eles compreendam informações críticas rapidamente.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo dinâmico de 45 segundos que ofereça um tour rápido e envolvente de nossas ferramentas e plataformas essenciais de colaboração virtual. Este vídeo é destinado a todos os funcionários, especialmente novos contratados, para que se familiarizem rapidamente com nosso espaço de trabalho digital. O estilo visual deve ser acelerado e visualmente limpo, incorporando elementos de compartilhamento de tela, enquanto o áudio permanece útil e conciso. Aproveite o rico suporte de biblioteca de mídia/estoque do HeyGen para aprimorar os visuais e fazer o conteúdo se destacar.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo inspirador de 75 segundos reforçando os valores e a missão principais da empresa para todos os membros da equipe. O objetivo é aumentar o engajamento dos funcionários e fomentar um senso de propósito compartilhado. Visualmente, busque uma estética elegante, profissional e motivacional, apresentando filmagens de alta qualidade, complementadas por uma narração encorajadora e autoritária. Utilize o recurso de Legendas/captions do HeyGen para garantir acessibilidade e retenção em diversos ambientes de visualização.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona um Gerador de Vídeos de Orientação de RH

Crie facilmente vídeos de orientação de RH envolventes e informativos que dão as boas-vindas aos novos contratados e simplificam seu processo de integração.

1
Step 1
Cole Seu Roteiro
Cole seu roteiro de orientação de RH existente diretamente no HeyGen para aproveitar o recurso de Texto-para-vídeo a partir de roteiro, transformando instantaneamente o texto em uma base de vídeo dinâmica.
2
Step 2
Selecione um Avatar de IA
Escolha entre uma ampla gama de avatares de IA para representar sua empresa, garantindo um apresentador profissional e envolvente para seus vídeos de integração de funcionários.
3
Step 3
Adicione Elementos Envolventes
Enriqueça seu vídeo com cenas, música de fundo e narrações multilíngues para tornar seus vídeos de treinamento acessíveis e mais impactantes para uma força de trabalho global.
4
Step 4
Exporte Sua Obra-prima
Aplique as cores e o logotipo da sua marca com controles de branding e gere arquivos de vídeo de alta qualidade com legendas/captions integradas automaticamente, prontos para compartilhamento ou integração em LMS.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Políticas Complexas de RH

Esclareça políticas complexas de RH e informações da empresa, tornando-as facilmente compreensíveis para novos funcionários e reduzindo consultas administrativas.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de orientação de RH?

O HeyGen atua como um eficiente gerador de vídeos de orientação de RH, permitindo transformar texto em vídeo a partir de roteiros em vídeos de integração de funcionários envolventes. Com modelos de vídeo personalizáveis e avatares de IA realistas, o HeyGen reduz drasticamente o tempo de produção para seu conteúdo essencial de RH.

O que torna o HeyGen um gerador de vídeos de IA eficaz para treinamento de funcionários?

O HeyGen é um poderoso gerador de vídeos de IA para vídeos de treinamento, utilizando IA generativa para produzir conteúdo de alta qualidade rapidamente. Ele apresenta Atores de Voz de IA e legendas/captions automáticas, garantindo que seus módulos de treinamento sejam acessíveis e profissionais.

O HeyGen é adequado para criar vídeos de integração de funcionários multilíngues?

Sim, o HeyGen é ideal para criar vídeos de integração de funcionários multilíngues, graças às suas capacidades avançadas de gerador de vídeos de IA. Ele oferece diversos Atores de Voz de IA e narrações multilíngues, permitindo que você alcance uma força de trabalho global com conteúdo personalizado.

Como o HeyGen ajuda a melhorar o engajamento dos funcionários durante a integração?

O HeyGen aumenta significativamente o engajamento dos funcionários, permitindo que você crie vídeos de integração dinâmicos e personalizados. Seus modelos de vídeo personalizáveis permitem que você crie uma experiência de novo funcionário consistente e envolvente, tornando seu processo de integração mais impactante e memorável.

