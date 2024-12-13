Absolutamente, o HeyGen é projetado para ser uma ferramenta de vídeo escalável para integração abrangente de funcionários, especialmente para iniciativas remotas em larga escala. Seus modelos de vídeo eficientes e avatares de IA personalizáveis garantem que você possa entregar consistentemente vídeos de boas-vindas de alta qualidade e personalizados para uma força de trabalho global, garantindo um início uniforme e profissional para todos.