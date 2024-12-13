Ferramenta de Vídeo para Integração de RH: Envolva e Retenha Talentos

Crie vídeos de boas-vindas personalizados e melhore módulos de treinamento usando avatares de IA para uma experiência memorável do funcionário.

517/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo de 60 segundos direcionado a equipes de RH remotas, ilustrando como conduzir 'sessões de vídeo envolventes' para 'integração remota'. Visualmente, deve ser dinâmico e moderno, transitando perfeitamente entre diferentes 'Modelos e cenas' profissionais para destacar vários aspectos da integração. O áudio contará com uma narração nítida, aprimorada com 'Legendas/captions' para acessibilidade, demonstrando como o HeyGen transforma apresentações virtuais em experiências impactantes.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo instrucional de 30 segundos voltado para especialistas em L&D, focando na 'customização' de 'módulos de treinamento' usando os 'modelos animados' do HeyGen. O estilo visual deve ser energético e brilhante, com cortes rápidos demonstrando como transformar rapidamente um roteiro em conteúdo envolvente usando 'Texto para vídeo a partir de roteiro', incorporando gráficos vibrantes da 'Biblioteca de mídia/suporte de estoque'. Uma narração clara e instrutiva guiará os espectadores pelo processo criativo.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo promocional de 50 segundos para pequenos empresários e generalistas de RH, demonstrando a simplicidade de criar 'vídeos de integração' atraentes com os 'recursos alimentados por IA' do HeyGen. A estética visual será limpa e acessível, mostrando como 'avatares de IA' podem transmitir informações-chave sem esforço. O áudio será uma narração amigável e tranquilizadora, enfatizando o poder de conteúdo com aparência profissional, facilmente otimizado para qualquer plataforma através de 'Redimensionamento de proporção e exportações'.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona a Ferramenta de Vídeo para Integração de RH

Crie facilmente vídeos de integração envolventes e personalizados para dar as boas-vindas aos novos contratados e integrá-los à cultura da sua empresa com facilidade.

1
Step 1
Crie Seu Vídeo de Integração
Comece selecionando de uma biblioteca diversificada de modelos e cenas profissionais para estruturar rapidamente seu conteúdo de integração para novos contratados.
2
Step 2
Personalize Conteúdo e Marca
Personalize seu vídeo adicionando o logotipo e as cores da sua empresa e usando avatares de IA para entregar uma mensagem de boas-vindas consistente e envolvente.
3
Step 3
Aprimore com Voz e Mídia
Dê vida à sua mensagem com geração de narração natural, integre mídia de estoque e garanta acessibilidade com legendas e captions automáticas.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Sem Esforço
Finalize seu vídeo polido e exporte-o com redimensionamento de proporção flexível e exportações, tornando-o pronto para sua plataforma digital de integração de funcionários.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Crie Vídeos de Boas-Vindas Personalizados Instantaneamente

.

Produza instantaneamente vídeos de boas-vindas profissionais e personalizados e introduções à cultura da empresa usando as ferramentas de vídeo de IA do HeyGen.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode melhorar nosso processo de integração de funcionários?

O HeyGen é uma ferramenta inovadora de vídeo para integração de RH que simplifica e eleva significativamente sua integração de funcionários. Ele permite criar sessões de vídeo envolventes e vídeos de boas-vindas personalizados com avatares de IA, tornando a experiência de integração remota dinâmica e consistente para cada novo contratado.

Quais opções de customização criativa o HeyGen oferece para vídeos de integração?

O HeyGen oferece amplas opções de customização para garantir que seus vídeos de integração reflitam autenticamente a cultura e a marca única da sua empresa. Você pode aproveitar uma ampla gama de modelos de vídeo, controles de marca para logotipos e cores, e recursos alimentados por IA para produzir vídeos de boas-vindas e módulos de treinamento visualmente atraentes e personalizados.

Como os recursos de IA do HeyGen simplificam a criação de vídeos para equipes de RH?

Os recursos alimentados por IA do HeyGen simplificam a criação de vídeos, permitindo que as equipes de RH transformem roteiros em conteúdo de vídeo envolvente sem esforço. Com a funcionalidade de texto para vídeo a partir de roteiro e geração avançada de narração, você pode rapidamente produzir módulos de treinamento e vídeos de integração de alta qualidade sem necessidade de expertise em produção extensa.

O HeyGen pode suportar iniciativas de integração remota de funcionários em larga escala?

Absolutamente, o HeyGen é projetado para ser uma ferramenta de vídeo escalável para integração abrangente de funcionários, especialmente para iniciativas remotas em larga escala. Seus modelos de vídeo eficientes e avatares de IA personalizáveis garantem que você possa entregar consistentemente vídeos de boas-vindas de alta qualidade e personalizados para uma força de trabalho global, garantindo um início uniforme e profissional para todos.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo