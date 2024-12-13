O Criador de Vídeos de Integração de RH Definitivo para Integrações Sem Esforço
Simplifique a integração de novos contratados e crie vídeos de integração eficazes e envolventes rapidamente usando o poderoso recurso de Texto-para-vídeo a partir de roteiro.
Crie um vídeo informativo de 60 segundos especificamente para novos contratados, delineando claramente os benefícios essenciais da empresa e as principais políticas. Este vídeo deve empregar gráficos em movimento claros e concisos, juntamente com uma narração profissional e música calma e informativa para garantir a retenção de informações. O recurso de Texto-para-vídeo da HeyGen a partir de roteiro torna fácil transformar documentos de políticas densos em conteúdo visual de fácil compreensão, simplificando o processo de criação de um vídeo de integração eficaz.
Desenvolva um vídeo dinâmico de 30 segundos "Um Dia na Vida" voltado para potenciais contratados ou novos membros da equipe, mostrando a rotina diária empolgante dentro de um determinado departamento. Este vídeo curto e impactante deve apresentar cortes rápidos, uma mistura de filmagens do mundo real e elementos animados sutis, tudo ao som de música de fundo envolvente. Através do extenso suporte de biblioteca de mídia/estoque da HeyGen, os criadores podem facilmente encontrar visuais cativantes para dar vida à experiência do funcionário.
Produza um vídeo inspirador de 50 segundos onde um líder virtual, impulsionado por um avatar de IA, apresenta a missão e os valores centrais da empresa a todos os novos funcionários. Este vídeo profissional e impactante deve utilizar um estilo de endereço direto, complementado por música cinematográfica e legendas claras para acessibilidade. Aproveitar a geração de narração da HeyGen garante uma entrega consistente e impactante da visão da empresa, tornando este vídeo de integração de RH uma ferramenta poderosa para integração cultural.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Aumente o Engajamento de Novos Contratados.
Melhore o treinamento de novos funcionários e a retenção de informações criando vídeos de integração dinâmicos, impulsionados por IA, que capturam a atenção e simplificam informações complexas.
Escale Esforços de Integração de Forma Eficiente.
Desenvolva programas abrangentes de integração em vídeo rapidamente, garantindo treinamento consistente e de alta qualidade para todos os novos contratados, independentemente da localização.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen pode melhorar a integração de RH com vídeo?
A HeyGen transforma a integração de RH ao possibilitar a criação de vídeos de integração envolventes com avatares de IA realistas e conversão perfeita de texto para vídeo a partir de roteiro. Este criador de vídeos de integração de IA simplifica o processo, tornando mais fácil entregar informações essenciais e promover uma experiência acolhedora para novos funcionários.
Quais ferramentas criativas a HeyGen oferece para vídeos de integração?
A HeyGen oferece um conjunto robusto de ativos criativos para projetar vídeos de integração dinâmicos, incluindo diversos modelos animados e personagens animados personalizáveis. Os usuários também podem aproveitar gráficos ricos, vídeos e ativos musicais de nossa biblioteca de mídia, juntamente com controles de marca, para produzir conteúdo profissional e impactante.
A HeyGen pode criar vídeos de integração personalizados para novos contratados?
Sim, a HeyGen capacita as equipes de RH a personalizar o conteúdo e oferecer experiências de integração em vídeo verdadeiramente personalizadas para cada novo contratado. Com recursos como geração de narração e legendas adaptáveis, a HeyGen garante que cada funcionário receba uma introdução envolvente e personalizada à cultura e funções da sua empresa.
A HeyGen oferece modelos de vídeo personalizáveis para equipes de RH?
Absolutamente, a HeyGen fornece uma ampla gama de modelos de vídeo especificamente projetados para equipes de RH, simplificando a criação de vídeos de integração eficazes. Nossa plataforma fácil de usar torna possível personalizar esses modelos e cenas sem necessidade de habilidades, permitindo que você adapte rapidamente o conteúdo às suas necessidades organizacionais específicas.