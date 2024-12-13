O Criador de Vídeos de Integração de RH Definitivo para Integrações Sem Esforço

Simplifique a integração de novos contratados e crie vídeos de integração eficazes e envolventes rapidamente usando o poderoso recurso de Texto-para-vídeo a partir de roteiro.

Imagine um vídeo de boas-vindas vibrante de 45 segundos, projetado para novos funcionários, apresentando um elenco diversificado de avatares de IA que introduzem vários membros da equipe e departamentos. Este vídeo de integração envolvente utiliza animações modernas, calorosas e convidativas, além de música de fundo animada para transmitir a cultura da empresa, fazendo com que os novos contratados se sintam instantaneamente conectados e valorizados. Ao aproveitar os avatares de IA da HeyGen, as equipes de RH podem personalizar rapidamente a saudação para diferentes funções ou regiões.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Crie um vídeo informativo de 60 segundos especificamente para novos contratados, delineando claramente os benefícios essenciais da empresa e as principais políticas. Este vídeo deve empregar gráficos em movimento claros e concisos, juntamente com uma narração profissional e música calma e informativa para garantir a retenção de informações. O recurso de Texto-para-vídeo da HeyGen a partir de roteiro torna fácil transformar documentos de políticas densos em conteúdo visual de fácil compreensão, simplificando o processo de criação de um vídeo de integração eficaz.
Desenvolva um vídeo dinâmico de 30 segundos "Um Dia na Vida" voltado para potenciais contratados ou novos membros da equipe, mostrando a rotina diária empolgante dentro de um determinado departamento. Este vídeo curto e impactante deve apresentar cortes rápidos, uma mistura de filmagens do mundo real e elementos animados sutis, tudo ao som de música de fundo envolvente. Através do extenso suporte de biblioteca de mídia/estoque da HeyGen, os criadores podem facilmente encontrar visuais cativantes para dar vida à experiência do funcionário.
Produza um vídeo inspirador de 50 segundos onde um líder virtual, impulsionado por um avatar de IA, apresenta a missão e os valores centrais da empresa a todos os novos funcionários. Este vídeo profissional e impactante deve utilizar um estilo de endereço direto, complementado por música cinematográfica e legendas claras para acessibilidade. Aproveitar a geração de narração da HeyGen garante uma entrega consistente e impactante da visão da empresa, tornando este vídeo de integração de RH uma ferramenta poderosa para integração cultural.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Criador de Vídeos de Integração de RH

Crie vídeos de integração de RH profissionais e envolventes de forma rápida e eficiente para dar as boas-vindas aos novos contratados e simplificar seu processo de treinamento.

Selecione um Ponto de Partida
Comece escolhendo entre uma variedade de modelos de vídeo pré-desenhados ou gere um roteiro usando scripts gerados automaticamente por IA para criar um novo vídeo.
Adicione Seus Elementos Personalizados
Personalize o conteúdo integrando a marca da sua empresa, selecionando entre diversos avatares de IA e incorporando ativos criativos relevantes da biblioteca de mídia.
Gere Narração Envolvente
Dê vida ao seu roteiro com geração de narração de alta qualidade e adicione automaticamente legendas para melhorar a acessibilidade e o engajamento de todos os novos funcionários.
Exporte e Compartilhe
Finalize seus vídeos de integração profissional e exporte-os facilmente com várias opções de redimensionamento e exportação de proporção de aspecto para distribuição perfeita em várias plataformas.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Informações Complexas de RH

Traduza políticas, benefícios e procedimentos complexos da empresa em formatos de vídeo claros e compreensíveis, tornando informações críticas facilmente acessíveis para novos contratados.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode melhorar a integração de RH com vídeo?

A HeyGen transforma a integração de RH ao possibilitar a criação de vídeos de integração envolventes com avatares de IA realistas e conversão perfeita de texto para vídeo a partir de roteiro. Este criador de vídeos de integração de IA simplifica o processo, tornando mais fácil entregar informações essenciais e promover uma experiência acolhedora para novos funcionários.

Quais ferramentas criativas a HeyGen oferece para vídeos de integração?

A HeyGen oferece um conjunto robusto de ativos criativos para projetar vídeos de integração dinâmicos, incluindo diversos modelos animados e personagens animados personalizáveis. Os usuários também podem aproveitar gráficos ricos, vídeos e ativos musicais de nossa biblioteca de mídia, juntamente com controles de marca, para produzir conteúdo profissional e impactante.

A HeyGen pode criar vídeos de integração personalizados para novos contratados?

Sim, a HeyGen capacita as equipes de RH a personalizar o conteúdo e oferecer experiências de integração em vídeo verdadeiramente personalizadas para cada novo contratado. Com recursos como geração de narração e legendas adaptáveis, a HeyGen garante que cada funcionário receba uma introdução envolvente e personalizada à cultura e funções da sua empresa.

A HeyGen oferece modelos de vídeo personalizáveis para equipes de RH?

Absolutamente, a HeyGen fornece uma ampla gama de modelos de vídeo especificamente projetados para equipes de RH, simplificando a criação de vídeos de integração eficazes. Nossa plataforma fácil de usar torna possível personalizar esses modelos e cenas sem necessidade de habilidades, permitindo que você adapte rapidamente o conteúdo às suas necessidades organizacionais específicas.

