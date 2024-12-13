Desbloqueie a Eficiência com um Gerador de Vídeos de Integração de RH

Ofereça experiências de integração cativantes para novos funcionários. Crie vídeos profissionais sem esforço usando os avatares de IA do HeyGen.

Crie um vídeo de boas-vindas de 30 segundos para integração de novos funcionários, apresentando um avatar de IA que introduz os valores da empresa e membros-chave da equipe em um estilo visual e auditivo profissional, mas acessível.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Imagine que um profissional de RH precisa produzir rapidamente um vídeo de integração envolvente de 45 segundos usando um modelo predefinido. Projete um vídeo moderno e informativo com visuais limpos e áudio claro que guie os novos funcionários durante a primeira semana, aproveitando os Modelos e cenas do HeyGen para criação rápida.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo envolvente de 60 segundos especificamente para funcionários remotos, cobrindo informações essenciais do primeiro dia, como configuração de TI e ferramentas de comunicação. O estilo visual deve ser amigável e interativo, incorporando texto na tela para pontos-chave, tudo gerado de forma integrada a partir de um roteiro abrangente usando a capacidade de Texto para vídeo do HeyGen.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo conciso de 30 segundos para a liderança da empresa, resumindo os benefícios de um processo de integração de funcionários aprimorado. Este vídeo deve adotar um estilo visual polido e impactante com uma narração profissional, utilizando a geração de Narração do HeyGen para transmitir uma mensagem convincente.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Integração de RH

Crie vídeos de integração de RH envolventes e profissionais sem esforço para dar as boas-vindas aos novos funcionários com nosso gerador de vídeos de IA.

1
Step 1
Selecione um Modelo ou Insira Seu Roteiro
Comece escolhendo entre nossos "modelos de vídeo" profissionais ou use o recurso de texto para vídeo para gerar cenas diretamente do seu roteiro de integração.
2
Step 2
Personalize com Avatares de IA
Dê vida ao seu conteúdo selecionando de uma biblioteca de diversos "avatares de IA" para apresentar sua mensagem de integração com visuais envolventes.
3
Step 3
Aplique a Identidade Visual e Melhore os Visuais
Utilize "controles de identidade visual" para integrar o logotipo e as cores da sua empresa, garantindo que seus "vídeos profissionais" estejam alinhados com a identidade da sua marca.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo de Integração
Exporte "sem esforço" seu "vídeo de integração" concluído em vários formatos de proporção, pronto para compartilhamento fácil com seus novos funcionários.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Gere Conteúdo de Integração Profissional Rapidamente

.

Crie rapidamente vídeos de integração impactantes e polidos, aproveitando a eficiência da IA para oferecer introduções de alta qualidade e profissionais à sua empresa.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a geração de vídeos de integração de RH?

O HeyGen torna a geração de vídeos de integração de RH fácil ao utilizar seu poderoso gerador de vídeos de IA, que inclui uma biblioteca abrangente de modelos de vídeo personalizáveis. Isso permite que as empresas produzam rapidamente conteúdo de integração de funcionários profissional e envolvente, sem exigir ampla experiência em edição de vídeo.

Posso personalizar os avatares de IA e o conteúdo dos meus vídeos de integração com o HeyGen?

Absolutamente. O HeyGen oferece ampla personalização de vídeos, permitindo que você selecione entre diversos avatares de IA ou até mesmo crie avatares personalizados. Você também pode personalizar roteiros e adicionar narrações com som natural, garantindo que seu vídeo de integração reflita perfeitamente o estilo e a mensagem únicos da sua marca.

Quais tipos de modelos de vídeo estão disponíveis para integração de funcionários no HeyGen?

O HeyGen oferece uma ampla seleção de modelos de vídeo projetados especificamente para integração de funcionários. Esses modelos fáceis de personalizar permitem que você crie vídeos profissionais de forma eficiente, garantindo uma experiência de boas-vindas consistente e envolvente para todos os novos funcionários.

Como o HeyGen pode ajudar a criar vídeos de integração profissionais e compartilháveis?

O HeyGen, como um avançado gerador de vídeos de IA, permite a criação de vídeos de integração de alta qualidade e profissionais com facilidade incomparável. Uma vez que seu vídeo de integração esteja completo, ele pode ser compartilhado e exportado sem esforço em vários formatos, simplificando a experiência de novos funcionários em todas as plataformas.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo