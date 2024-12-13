Vídeos de Treinamento de Onboarding de RH: Aumente o Engajamento dos Funcionários

Engaje novos contratados e fortaleça a cultura da empresa com vídeos de treinamento dinâmicos. Use avatares de IA para criar conteúdo cativante com facilidade.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo informativo e envolvente de 60 segundos abordando os detalhes do onboarding remoto, garantindo que os novos contratados se sintam conectados e apoiados desde o primeiro dia. Utilize um estilo visual limpo e moderno com gráficos animados e cenários do mundo real para ilustrar as melhores práticas de colaboração virtual, tudo impulsionado por uma narração profissional gerada a partir do seu roteiro usando a capacidade de texto-para-vídeo do HeyGen.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de treinamento conciso de 30 segundos ilustrando um aspecto crítico do processo de onboarding da empresa, como a configuração de softwares essenciais ou a navegação em ferramentas de comunicação interna. Este vídeo deve apresentar visuais claros e passo a passo com gravações de tela e gráficos simples, utilizando legendas do HeyGen para garantir acessibilidade e compreensão para todos os novos funcionários, complementado por um tom calmo e instrutivo.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo cativante de 75 segundos projetado para aumentar o engajamento dos funcionários, mostrando o impacto tangível que os novos contratados podem ter nos primeiros meses. A narrativa visual deve ser dinâmica e inspiradora, combinando depoimentos autênticos de funcionários com imagens relevantes da biblioteca de mídia/suporte de estoque do HeyGen, tudo sublinhado por uma trilha sonora edificante e uma narração clara direcionada a novos contratados de vários departamentos.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funcionam os Vídeos de Treinamento de Onboarding de RH

Receba novos contratados de forma eficaz e simplifique seu processo de onboarding com conteúdo de vídeo envolvente projetado para introduzir a cultura da empresa e informações-chave sem esforço.

1
Step 1
Crie Seu Vídeo de Onboarding
Comece selecionando entre diversos modelos de vídeo ou gerando conteúdo a partir do seu roteiro. Isso estabelece a base para seus vídeos de onboarding de funcionários, garantindo que as informações-chave sejam estruturadas de forma eficaz.
2
Step 2
Escolha Seu Apresentador de IA
Aumente o engajamento selecionando um avatar de IA para apresentar seu conteúdo. Você também pode gerar uma narração com som natural a partir do seu roteiro, tornando os vídeos de treinamento mais dinâmicos para novos contratados.
3
Step 3
Refine com Branding e Mídia
Personalize seu vídeo aplicando os controles de branding da sua empresa, incluindo logotipos e cores. Incorpore visuais relevantes da biblioteca de mídia para transmitir efetivamente a cultura e os valores da sua empresa.
4
Step 4
Exporte e Distribua Facilmente
Finalize seus vídeos de treinamento de onboarding de RH adicionando legendas para acessibilidade, depois exporte-os em vários formatos de proporção para integração perfeita no seu processo de onboarding e plataformas.

Casos de Uso

Crie Vídeos de Boas-Vindas Inspiradores

Crie Vídeos de Boas-Vindas Inspiradores

Desenvolva vídeos de boas-vindas envolventes e inspiradores que introduzam efetivamente a cultura da empresa e motivem novos membros da equipe desde o primeiro dia.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode transformar vídeos de onboarding para novos contratados?

O HeyGen permite criar vídeos altamente personalizados e "envolventes" para "novos contratados" usando avatares de IA e tecnologia de "texto-para-vídeo". Isso simplifica o "processo de onboarding de funcionários", causando uma primeira impressão memorável com conteúdo dinâmico de "vídeo de boas-vindas".

Quais recursos o HeyGen oferece para criar vídeos de treinamento eficazes?

O HeyGen oferece uma plataforma intuitiva para "criar vídeos de onboarding" e "vídeos de treinamento" rapidamente. Com diversos "modelos de vídeo", avatares de IA personalizados e capacidades de "texto-para-vídeo", você pode produzir conteúdo profissional de forma eficiente sem equipamentos complexos, atuando como um poderoso "criador de vídeos de IA".

O HeyGen é adequado para produzir vídeos de onboarding remoto personalizados que refletem a cultura da empresa?

Absolutamente, o HeyGen permite criar experiências de "onboarding remoto" sob medida que realmente representam sua "cultura empresarial". Utilize "controles de branding", geração de "narração personalizada" e "legendas" para garantir que seu "vídeo para novos contratados" ressoe globalmente, promovendo "engajamento dos funcionários" desde o primeiro dia.

Como o HeyGen garante que os vídeos de treinamento de onboarding de RH sejam consistentemente envolventes?

O HeyGen foca em "narrativa de vídeo" combinando avatares de IA realistas com funcionalidade de "texto-para-vídeo" para produzir "vídeos de treinamento de onboarding de RH" cativantes. Isso garante que seus "vídeos de onboarding" mantenham alto "engajamento dos funcionários" através de visuais profissionais e comunicação clara, simplificando todo o "processo de onboarding".

