Gere vídeos de treinamento envolventes para a orientação de novos contratados. Personalize o conteúdo rapidamente usando avatares de IA, tornando a integração impactante.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Desenvolva um vídeo de treinamento profissional de 60 segundos para integração de RH, especificamente para equipes de RH distribuírem durante a orientação de novos contratados. O estilo visual deve ser nítido e corporativo, utilizando geração de narração profissional para transmitir informações chave de políticas de forma eficaz. Este vídeo visa otimizar o processo inicial de entrega de informações.
Desenvolva um vídeo acessível de 30 segundos para integração remota, ajudando novos membros da equipe a se sentirem conectados desde o primeiro dia. A abordagem visual deve ser calorosa e convidativa, usando legendas claras para personalizar o conteúdo e garantir que todas as informações sejam facilmente compreensíveis, independentemente da localização ou ambiente de áudio, promovendo um senso de pertencimento.
Produza um vídeo instrucional de 90 segundos para gerentes de RH e treinadores, demonstrando como gerar conteúdo de vídeo escalável de forma eficiente para diversas necessidades departamentais. A apresentação visual deve ser dinâmica e limpa, utilizando uma variedade de modelos e cenas personalizáveis para mostrar o tempo rápido de produção sem comprometer a qualidade, tornando o processo de criação de conteúdo direto.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Escalar Conteúdo de Integração de Funcionários.
Crie e distribua facilmente vídeos de integração com IA escaláveis para todos os novos contratados, garantindo treinamento consistente e abrangente globalmente.
Aumentar o Engajamento no Treinamento.
Aproveite a IA para produzir vídeos de treinamento envolventes que aumentam a retenção e compreensão de informações cruciais de RH por parte dos novos contratados.
Perguntas Frequentes
Como o HeyGen pode melhorar nosso processo de integração de funcionários?
O HeyGen serve como um poderoso gerador de vídeos de treinamento para integração de RH, permitindo que você crie vídeos de treinamento altamente envolventes de forma eficiente. Isso reduz significativamente o tempo de produção para a orientação de novos contratados, tornando sua integração de funcionários mais impactante.
O que torna o HeyGen uma plataforma ideal de criação de vídeos de IA para equipes de RH?
O HeyGen é uma plataforma ideal de criação de vídeos de IA para equipes de RH porque oferece modelos personalizáveis e avatares de IA realistas. Isso possibilita a rápida produção de conteúdo de vídeo profissional e escalável para diversas necessidades de RH.
O HeyGen pode ajudar a criar vídeos personalizados para integração remota?
Sim, o HeyGen permite personalizar o conteúdo para uma integração remota eficaz usando avatares de IA e integrando gravações de tela. Isso garante vídeos de treinamento envolventes que ressoam com novos contratados, independentemente de sua localização.
Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos de integração de RH?
O HeyGen simplifica o processo atuando como um gerador eficiente de vídeos de treinamento para integração de RH, aproveitando scripts impulsionados por IA e capacidades de Texto-para-vídeo a partir de scripts. Isso reduz drasticamente o tempo de produção, tornando-o um gerador de vídeos perfeito para treinamentos abrangentes.