Gerador de Vídeos de Treinamento para Integração de RH: Crie Vídeos Envolventes

Gere vídeos de treinamento envolventes para a orientação de novos contratados. Personalize o conteúdo rapidamente usando avatares de IA, tornando a integração impactante.

Crie um vídeo de treinamento envolvente de 45 segundos para novos contratados, apresentando a cultura da empresa e os primeiros passos. Este vídeo deve contar com um avatar de IA amigável guiando-os por uma interface visualmente limpa e moderna, com uma trilha sonora animada, tornando a experiência inicial de integração dos funcionários acolhedora e informativa.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de treinamento profissional de 60 segundos para integração de RH, especificamente para equipes de RH distribuírem durante a orientação de novos contratados. O estilo visual deve ser nítido e corporativo, utilizando geração de narração profissional para transmitir informações chave de políticas de forma eficaz. Este vídeo visa otimizar o processo inicial de entrega de informações.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo acessível de 30 segundos para integração remota, ajudando novos membros da equipe a se sentirem conectados desde o primeiro dia. A abordagem visual deve ser calorosa e convidativa, usando legendas claras para personalizar o conteúdo e garantir que todas as informações sejam facilmente compreensíveis, independentemente da localização ou ambiente de áudio, promovendo um senso de pertencimento.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo instrucional de 90 segundos para gerentes de RH e treinadores, demonstrando como gerar conteúdo de vídeo escalável de forma eficiente para diversas necessidades departamentais. A apresentação visual deve ser dinâmica e limpa, utilizando uma variedade de modelos e cenas personalizáveis para mostrar o tempo rápido de produção sem comprometer a qualidade, tornando o processo de criação de conteúdo direto.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Treinamento para Integração de RH

Crie vídeos de integração profissionais e envolventes com IA de forma fácil, otimizando seu processo de orientação de novos contratados e garantindo uma experiência consistente e personalizada para cada funcionário.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece escrevendo ou colando seu conteúdo de integração. Aproveite nossa capacidade de Texto-para-vídeo a partir de roteiro para transformar instantaneamente seu texto em uma narração, formando a base do seu vídeo de treinamento para integração de RH.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA e Cena
Aumente o engajamento escolhendo de uma biblioteca diversificada de avatares de IA e modelos personalizáveis. Esses visuais darão vida à sua mensagem e tornarão seus vídeos de integração de funcionários mais interativos.
3
Step 3
Adicione Marca e Mídia
Reforce a identidade da sua empresa aplicando o logotipo e as cores da sua marca usando nossos controles de Branding. Incorpore imagens relevantes ou gravações de tela da nossa biblioteca de mídia para personalizar o conteúdo e fornecer detalhes abrangentes.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo de Integração
Finalize seu vídeo com proporções de aspecto apropriadas e exporte-o em alta definição. Você alcançará conteúdo de vídeo escalável pronto para compartilhar, reduzindo significativamente o tempo de produção para suas equipes de RH.

Casos de Uso

Esclarecer Tópicos Complexos de RH

Simplifique políticas e procedimentos complexos de RH em conteúdo de vídeo claro e compreensível, melhorando a compreensão e conformidade dos funcionários.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode melhorar nosso processo de integração de funcionários?

O HeyGen serve como um poderoso gerador de vídeos de treinamento para integração de RH, permitindo que você crie vídeos de treinamento altamente envolventes de forma eficiente. Isso reduz significativamente o tempo de produção para a orientação de novos contratados, tornando sua integração de funcionários mais impactante.

O que torna o HeyGen uma plataforma ideal de criação de vídeos de IA para equipes de RH?

O HeyGen é uma plataforma ideal de criação de vídeos de IA para equipes de RH porque oferece modelos personalizáveis e avatares de IA realistas. Isso possibilita a rápida produção de conteúdo de vídeo profissional e escalável para diversas necessidades de RH.

O HeyGen pode ajudar a criar vídeos personalizados para integração remota?

Sim, o HeyGen permite personalizar o conteúdo para uma integração remota eficaz usando avatares de IA e integrando gravações de tela. Isso garante vídeos de treinamento envolventes que ressoam com novos contratados, independentemente de sua localização.

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos de integração de RH?

O HeyGen simplifica o processo atuando como um gerador eficiente de vídeos de treinamento para integração de RH, aproveitando scripts impulsionados por IA e capacidades de Texto-para-vídeo a partir de scripts. Isso reduz drasticamente o tempo de produção, tornando-o um gerador de vídeos perfeito para treinamentos abrangentes.

