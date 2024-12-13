Gerador de Vídeos Educacionais de RH: Simplifique a Criação de Treinamentos

Crie um vídeo de boas-vindas de 60 segundos para novos contratados, apresentando um avatar de IA para introduzir a cultura da empresa e os passos iniciais importantes. O estilo visual deve ser acolhedor e profissional, acompanhado por uma narração clara e amigável gerada de texto para vídeo a partir do roteiro, garantindo uma boa primeira impressão.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo vibrante de 30 segundos com atualizações de RH para todos os funcionários, usando um modelo dinâmico das templates e cenas da HeyGen para destacar as mudanças nos benefícios futuros. O estilo visual deve ser envolvente e conciso, com uma narração animada, tornando as informações essenciais facilmente digeríveis e visualmente atraentes.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo informativo de 45 segundos explicando a nova política de trabalho remoto para todos os funcionários, incorporando mídia relevante do banco de mídia. O estilo visual precisa ser direto e profissional, aprimorado por legendas claras para acessibilidade, garantindo compreensão abrangente do vídeo educacional de RH.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um módulo de treinamento de conformidade sério de 90 segundos para equipes departamentais, utilizando um avatar de IA autoritário para entregar diretrizes críticas. O estilo visual deve ser nítido e profissional, com a capacidade de ajustar o redimensionamento de proporção e exportações para várias plataformas internas, garantindo uma mensagem consistente em toda a organização através deste vídeo de treinamento.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos Educacionais de RH

Transforme facilmente seus materiais de treinamento de RH em conteúdo de vídeo envolvente com avatares de IA e poderosas capacidades de texto para vídeo, simplificando a educação dos funcionários.

1
Step 1
Selecione Seu Avatar de IA
Escolha a partir de uma biblioteca diversificada de avatares de IA para ser o apresentador do seu vídeo de treinamento de RH, personalizando seu conteúdo para uma educação eficaz dos funcionários.
2
Step 2
Cole Seu Roteiro de Treinamento
Converta facilmente seu conteúdo escrito em diálogo falado. A capacidade de conversão de texto para vídeo da HeyGen gera automaticamente narrações profissionais a partir do seu roteiro de RH.
3
Step 3
Aprimore com Visuais e Branding
Adicione mídia de apoio e aplique os controles de branding da sua empresa (logotipo, cores) para alinhar seus vídeos de RH com os padrões corporativos para um visual polido.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Finalize seu projeto de vídeo usando o redimensionamento de proporção e exportações da HeyGen para preparar seu vídeo educacional de RH para qualquer plataforma, incluindo opções para exportação SCORM.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Esclareça Políticas e Tópicos Complexos de RH

Simplifique políticas e procedimentos complexos de RH em vídeos de IA claros e compreensíveis, garantindo que todos os funcionários compreendam as diretrizes essenciais da empresa.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode melhorar meus vídeos educacionais de RH com avatares de IA?

A HeyGen capacita você a criar vídeos educacionais de RH envolventes usando avatares de IA realistas e cabeças falantes. Esses avatares interativos de IA podem entregar seu conteúdo de treinamento, tornando a integração de funcionários e o compartilhamento de conhecimento mais dinâmicos e eficazes.

O que torna a HeyGen um gerador de vídeos de IA eficiente para vídeos de treinamento?

A HeyGen simplifica a criação de vídeos ao permitir a conversão de texto para vídeo a partir de seus roteiros. Com uma ampla seleção de modelos de vídeo e recursos de edição poderosos, a HeyGen ajuda você a produzir rapidamente vídeos de treinamento de alta qualidade para qualquer finalidade.

A HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de RH para integração de funcionários?

Sim, a HeyGen é uma plataforma de vídeo de IA ideal para criar vídeos de RH profissionais, especialmente para a integração de funcionários. Você pode facilmente gerar conteúdo abrangente, desde mensagens de boas-vindas até visões gerais de políticas, garantindo um compartilhamento de conhecimento consistente e envolvente em toda a sua organização.

A HeyGen suporta branding para vídeos de treinamento corporativo?

Absolutamente. A HeyGen oferece controles de branding robustos, permitindo que você incorpore o logotipo e as cores da sua empresa em qualquer modelo de vídeo. Isso garante que todos os seus vídeos educacionais de RH mantenham uma identidade de marca consistente e profissional.

