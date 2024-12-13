Criador de Vídeos de Conformidade de RH: Simplifique Seu Treinamento Hoje

Aumente a retenção de conhecimento para os vídeos de treinamento de RH da sua equipe com avatares de IA realistas, tornando a conformidade envolvente e eficiente.

Desenvolva um vídeo introdutório envolvente de 60 segundos para novos contratados, focando nos conceitos básicos essenciais de conformidade de RH e nos valores da empresa. Direcionado a novos funcionários, utilizando um estilo visual brilhante e profissional com uma trilha sonora animada, aproveitando os Modelos e cenas personalizáveis da HeyGen para uma aparência de marca consistente durante a integração de funcionários.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo dinâmico de treinamento de conformidade de 90 segundos explicando as regulamentações de privacidade de dados. Este vídeo deve ser direcionado a todos os funcionários existentes para o treinamento de atualização anual, empregando uma abordagem visual clara e baseada em cenários com uma narração séria, mas acessível. Utilize os avatares de IA da HeyGen para apresentar informações complexas de forma facilmente digerível, melhorando a retenção de conhecimento.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo explicativo conciso de 45 segundos anunciando uma nova política de RH sobre diretrizes de trabalho remoto. Este vídeo é destinado a gerentes de RH para distribuir às suas equipes, apresentando um estilo visual moderno e informativo com uma narração direta e autoritária. Aproveite a capacidade de Texto-para-vídeo da HeyGen a partir de um roteiro para gerar rapidamente uma apresentação profissional para esta atualização crítica de conformidade de RH.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo motivacional de 30 segundos enfatizando a conduta positiva no local de trabalho e as iniciativas de engajamento dos funcionários. Adaptado para todos os funcionários, este vídeo deve ter um estilo visual leve e atraente com uma voz encorajadora e calorosa. Gere o áudio envolvente usando o recurso de Geração de Narração da HeyGen para lembrar a equipe sobre um aspecto positivo da cultura corporativa.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Conformidade de RH

Crie vídeos de conformidade e treinamento de RH envolventes e precisos com a plataforma de IA da HeyGen, garantindo alta retenção de conhecimento dos funcionários.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece escrevendo ou colando seu roteiro de treinamento de conformidade. Utilize a capacidade de "Texto-para-vídeo a partir de um roteiro" da HeyGen para transformar instantaneamente seu texto em uma base de vídeo dinâmica, tornando o processo de produção de um vídeo de conformidade de RH intuitivo e eficiente.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA
Escolha entre uma biblioteca diversificada de "avatares de IA" para representar sua mensagem de RH de forma profissional e inclusiva. Esses avatares dão vida aos seus vídeos de treinamento de RH, aumentando o engajamento e a compreensão dos funcionários sem a necessidade de atores ou filmagens complexas.
3
Step 3
Aplique Consistência de Marca
Garanta que seu conteúdo esteja alinhado com a identidade corporativa aplicando as cores, logotipos e fontes da sua organização. Os "controles de Branding" da HeyGen permitem que você mantenha uma aparência profissional e familiar para todos os materiais do seu programa de treinamento corporativo.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize seu vídeo adicionando "legendas" para acessibilidade e aprendizado aprimorado. Uma vez concluído, exporte facilmente seus vídeos de treinamento de conformidade polidos em vários formatos, prontos para distribuição à sua equipe ou sistema de gestão de aprendizagem.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Políticas Complexas de RH

Transforme políticas de RH complexas e diretrizes de conformidade em vídeos claros e compreensíveis que melhoram a compreensão e adesão dos funcionários.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos de conformidade e treinamento de RH?

A HeyGen simplifica a criação de conteúdo de vídeos de conformidade de RH e vídeos de treinamento de RH com IA usando avatares de IA avançados e a funcionalidade de Texto-para-vídeo a partir de um roteiro. Nossa plataforma permite que as equipes gerem rapidamente materiais de treinamento profissionais e envolventes a partir de um simples roteiro, tornando-se uma poderosa ferramenta de criação de vídeos de conformidade de RH.

A HeyGen pode ajudar a melhorar a retenção de conhecimento em programas de treinamento corporativo?

Sim, a HeyGen aumenta significativamente a retenção de conhecimento e o engajamento dos funcionários por meio de vídeos explicativos dinâmicos com avatares de IA realistas. Ao transformar conteúdo seco em vídeos animados envolventes, a HeyGen garante que seu programa de treinamento corporativo ressoe efetivamente com os funcionários.

Quais controles de branding estão disponíveis para vídeos de treinamento de RH criados com a HeyGen?

A HeyGen oferece controles de Branding abrangentes para garantir que seus vídeos de treinamento de RH estejam perfeitamente alinhados com a identidade da sua empresa. Você pode facilmente incorporar seu logotipo e cores da marca usando modelos personalizáveis, mantendo uma aparência consistente e profissional em todos os materiais do seu programa de treinamento corporativo.

A HeyGen é uma ferramenta eficiente para desenvolver vídeos de integração?

Absolutamente, a HeyGen é uma ferramenta de criação de vídeos incrivelmente eficiente para desenvolver vídeos de integração de alta qualidade e acelerar a integração de funcionários. A capacidade de Texto-para-vídeo a partir de um roteiro da nossa plataforma permite a geração rápida de conteúdo, possibilitando a implantação rápida de vídeos de treinamento essenciais.

