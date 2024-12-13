Gerador de Vídeo de Conformidade de RH: Simplifique o Treinamento

Transforme roteiros em vídeos de treinamento de conformidade envolventes usando conversão de texto para vídeo, aumentando o engajamento dos funcionários e a retenção de conhecimento.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de treinamento de conformidade de 45 segundos que atualize todos os funcionários sobre mudanças regulatórias recentes. Este vídeo deve adotar um estilo visual moderno e envolvente com sobreposições de texto concisas, apresentado por diversos avatares de IA para maximizar a retenção de conhecimento, aproveitando o recurso de avatares de IA do HeyGen para uma apresentação dinâmica e acessível.
Prompt de Exemplo 2
Desenhe um vídeo de treinamento de RH de 30 segundos direcionado a gerentes e líderes de equipe, enfatizando a importância da comunicação inclusiva e do engajamento positivo dos funcionários. O estilo visual e de áudio deve ser inspirador e claro, utilizando legendas do HeyGen para aumentar a acessibilidade e reforçar as mensagens-chave, tornando o conteúdo digerível e memorável.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo de treinamento corporativo de 90 segundos para funcionários remotos globalmente, simplificando um tópico complexo como práticas recomendadas de cibersegurança. O vídeo deve ter um estilo visual direto e autoritário, combinando imagens de arquivo relevantes com explicações textuais dinâmicas, criado de forma eficiente através da capacidade de texto para vídeo do HeyGen, destacando a plataforma como uma plataforma de vídeo de IA eficaz para disseminação global.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeo de Conformidade de RH

Aproveite uma plataforma de vídeo de IA para criar vídeos de treinamento de RH envolventes de forma eficiente, melhorando a retenção de conhecimento e garantindo conformidade com facilidade.

1
Step 1
Cole Seu Roteiro
Cole seu conteúdo de conformidade de RH na plataforma de vídeo de IA do HeyGen. Nosso recurso de conversão de texto para vídeo transformará instantaneamente seu texto em uma narrativa visual.
2
Step 2
Selecione um Avatar de IA
Selecione entre uma variedade de avatares de IA para representar sua marca. Esses apresentadores digitais entregarão suas mensagens críticas de treinamento de conformidade de forma profissional.
3
Step 3
Adicione Narrações e Branding
Gere narrações com som natural para seu roteiro em vários idiomas. Aplique os controles de marca da sua empresa, incluindo logotipos e cores, para personalizar o vídeo.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo de Conformidade
Gere seu vídeo final de conformidade de RH. Exporte e integre facilmente no seu Sistema de Gestão de Aprendizagem (LMS) para treinamento corporativo escalável e melhor retenção de conhecimento.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Tópicos Complexos de RH e Melhore a Educação

Transforme regulamentos de RH complexos em conteúdo de vídeo claro e compreensível, melhorando significativamente a compreensão e os resultados de conformidade.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode simplificar a geração de vídeos de conformidade de RH?

O HeyGen serve como uma plataforma avançada de vídeo de IA, transformando seus roteiros de vídeo de conformidade de RH em conteúdo envolvente sem esforço. Com poderosa conversão de texto para vídeo e avatares de IA personalizáveis, o HeyGen simplifica todo o processo de produção de vídeo.

Quais benefícios o HeyGen oferece para vídeos de treinamento corporativo?

O HeyGen fornece uma solução escalável e econômica para criar vídeos de treinamento corporativo de alta qualidade. Utilize nossos modelos pré-construídos e geração de voz de IA para produzir rapidamente conteúdo profissional, melhorando a retenção de conhecimento e o engajamento dos funcionários.

O HeyGen pode aumentar o engajamento dos funcionários no treinamento de RH?

Absolutamente. O HeyGen aproveita avatares de IA realistas e controles de marca para criar vídeos de treinamento de RH dinâmicos que cativam seu público. Essa abordagem personalizada ajuda a aumentar o engajamento dos funcionários e melhora significativamente a retenção de conhecimento.

Como o HeyGen facilita a produção rápida de vídeos de IA para RH?

O HeyGen acelera a produção de vídeos de IA permitindo que você gere vídeos diretamente de roteiros de texto com narrações realistas e legendas automáticas. Este processo eficiente de conversão de texto para vídeo garante que você possa criar rapidamente vídeos essenciais de integração e materiais de treinamento.

