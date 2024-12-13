Criador de Treinamento em Compensação de RH: Crie Vídeos Envolventes

Simplifique conceitos complexos de compensação e aumente a retenção de conhecimento usando Texto-para-vídeo a partir de roteiro.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Gere um vídeo de treinamento envolvente de 45 segundos para funcionários e gerentes, focando na importância da equidade salarial. Este vídeo deve apresentar um estilo visual profissional e envolvente, aproveitando modelos personalizáveis e Legendas para melhorar a compreensão e acessibilidade.
Prompt de Exemplo 2
Produza um módulo de aprendizado online de 90 segundos projetado para aspirantes a especialistas em compensação que se inscrevem em um Programa de Certificação em Compensação e Benefícios. O estilo do vídeo deve ser educacional e informativo, utilizando geração de Narração sofisticada e suporte de biblioteca de Mídia/estoque rica para ilustrar tópicos complexos.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo conciso de 30 segundos para treinadores corporativos explicarem novos requisitos de conformidade relacionados a recompensas totais. O estilo visual e de áudio deve ser de marca e versátil, enfatizando os controles de Branding da HeyGen para mensagens consistentes e redimensionamento e exportação de Proporção de aspecto para distribuição em múltiplas plataformas.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Treinamento em Compensação de RH

Transforme tópicos complexos de compensação em módulos de aprendizado online claros e envolventes que aumentam a retenção de conhecimento e constroem uma força de trabalho justa e motivada.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Treinamento
Comece escrevendo seu conteúdo de treinamento, simplificando conceitos complexos de compensação em informações claras e digeríveis, que serão usadas para geração de texto-para-vídeo a partir de roteiro.
2
Step 2
Escolha Seu Apresentador de AI
Selecione entre uma variedade de avatares de AI diversos para entregar seu treinamento em compensação com profissionalismo e engajar seus aprendizes.
3
Step 3
Aplique Sua Identidade de Marca
Utilize controles de branding para integrar o logotipo, as cores e a identidade visual da sua empresa, garantindo uma aparência consistente e profissional para seu treinamento.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo
Gere seu vídeo final com recursos como legendas automáticas, pronto para ser implantado como módulos de aprendizado online de alta qualidade sob demanda.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Aumente o Engajamento no Treinamento em Compensação de RH

Aproveite diversos avatares de AI, narrações e elementos interativos para criar vídeos de compensação de RH altamente envolventes que melhoram a retenção de conhecimento.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode ajudar profissionais de RH a criar treinamentos eficazes em compensação?

A HeyGen atua como um criador de treinamento em compensação de RH, permitindo que os profissionais transformem facilmente roteiros em vídeos de treinamento envolventes. Com suas capacidades de texto-para-vídeo a partir de roteiro e modelos personalizáveis, você pode desenvolver módulos de aprendizado online de alta qualidade sob demanda para simplificar conceitos complexos de compensação para sua equipe.

Quais são os benefícios de usar avatares de AI para treinamento em compensação de RH?

Os avatares de AI da HeyGen aumentam significativamente o engajamento no treinamento em compensação de RH ao entregar conceitos complexos de compensação, como equidade salarial e recompensas totais, de maneira acessível. Esses diversos avatares de AI e narrações, combinados com recursos como legendas, melhoram a retenção de conhecimento para funcionários que interagem com módulos de aprendizado online.

A HeyGen pode usar avatares de AI para agilizar a produção de treinamento em compensação?

Sim, a HeyGen utiliza avatares de AI avançados para agilizar a produção de vídeos de treinamento em compensação de forma eficiente. Usando texto-para-vídeo a partir de roteiro, você pode rapidamente gerar conteúdo profissional, permitindo que os profissionais de RH se concentrem em projetar programas de compensação estratégicos em vez de filmagens demoradas.

Quais controles de branding a HeyGen oferece para cursos de compensação e benefícios?

A HeyGen oferece controles de branding robustos, permitindo que você integre o logotipo e as cores da sua empresa em seus cursos de compensação e benefícios. Isso garante que seus módulos de aprendizado online mantenham uma aparência profissional consistente, reforçando sua marca enquanto expandem o alcance de seus programas de treinamento em compensação estratégica.

