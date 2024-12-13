Criador de Vídeos de Comunicação de RH: Aumente o Engajamento
Simplifique seus vídeos de recrutamento e integração com geração de narração profissional para máximo engajamento dos funcionários.
Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Desenvolva um vídeo dinâmico de 45 segundos destacando a cultura da empresa, voltado tanto para funcionários atuais quanto para candidatos em potencial. O estilo visual e de áudio deve ser autêntico e animado, mostrando o verdadeiro engajamento dos funcionários através de diversas filmagens obtidas da extensa biblioteca de mídia/estoque da HeyGen, capturando o verdadeiro espírito do local de trabalho.
Produza um vídeo conciso de 30 segundos de atualização de comunicações internas para todos os funcionários, transmitindo informações essenciais com um tom claro e informativo. Para maximizar a acessibilidade e compreensão, este vídeo de RH utilizará legendas automáticas da HeyGen, garantindo que todos os funcionários possam acompanhar facilmente os anúncios importantes.
Gere um teaser de vídeo de recrutamento envolvente de 45 segundos direcionado a potenciais candidatos a emprego, destacando oportunidades de carreira empolgantes e os benefícios de se juntar à nossa equipe. Empregando um estilo visual moderno e cativante, este vídeo será construído de forma eficiente usando os variados Modelos e cenas da HeyGen, permitindo uma rápida personalização para refletir nossa marca empregadora.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Aumente o engajamento e a retenção no treinamento com IA.
Eleve os vídeos de treinamento de funcionários com IA, aumentando o engajamento e melhorando a retenção de conhecimento em todas as equipes.
Crie mais cursos e alcance mais aprendizes em todo o mundo.
Desenvolva cursos internos extensivos e entregue conteúdo essencial de aprendizado para uma força de trabalho dispersa de forma eficiente.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos de comunicação de RH?
A HeyGen transforma suas comunicações internas permitindo que você crie facilmente vídeos profissionais de RH. Utilize modelos de vídeo personalizáveis, avatares de IA e capacidades de Texto-para-vídeo a partir de roteiros para criar conteúdo envolvente para integração, treinamento e engajamento de funcionários de forma eficiente.
Quais opções de personalização estão disponíveis para vídeos de RH com a HeyGen?
A HeyGen oferece ampla personalização para alinhar com a cultura e a marca da sua empresa. Você pode personalizar completamente os modelos de vídeo, integrar sua própria mídia, aplicar controles de marca como logotipos e cores, e ajustar proporções para várias plataformas.
A HeyGen pode ajudar na criação de vídeos eficazes de integração e treinamento?
Com certeza. A HeyGen é projetada para simplificar a criação de vídeos de integração e treinamento de alto impacto. Com avatares de IA e geração de narração, você pode rapidamente produzir conteúdo envolvente que garante que novos contratados e funcionários existentes recebam informações consistentes e profissionais.
A HeyGen oferece suporte a legendas automáticas e narrações diversas?
Sim, a HeyGen oferece suporte robusto para legendas automáticas e geração de narrações diversas. Isso garante que seus vídeos de RH sejam acessíveis e ressoem com uma força de trabalho global, melhorando o engajamento geral dos funcionários e a clareza da comunicação.