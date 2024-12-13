Criador de Vídeos de Comunicação de RH: Aumente o Engajamento

Simplifique seus vídeos de recrutamento e integração com geração de narração profissional para máximo engajamento dos funcionários.

Crie um vídeo de boas-vindas de 60 segundos para novos contratados, projetado para ser profissional e positivo, apresentando um avatar de IA para introduzir os principais valores da empresa e os passos iniciais. Este vídeo deve utilizar os avatares de IA da HeyGen para personalizar a recepção de vários chefes de departamento, garantindo uma primeira impressão consistente e envolvente para cada novo membro da equipe.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo dinâmico de 45 segundos destacando a cultura da empresa, voltado tanto para funcionários atuais quanto para candidatos em potencial. O estilo visual e de áudio deve ser autêntico e animado, mostrando o verdadeiro engajamento dos funcionários através de diversas filmagens obtidas da extensa biblioteca de mídia/estoque da HeyGen, capturando o verdadeiro espírito do local de trabalho.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo conciso de 30 segundos de atualização de comunicações internas para todos os funcionários, transmitindo informações essenciais com um tom claro e informativo. Para maximizar a acessibilidade e compreensão, este vídeo de RH utilizará legendas automáticas da HeyGen, garantindo que todos os funcionários possam acompanhar facilmente os anúncios importantes.
Prompt de Exemplo 3
Gere um teaser de vídeo de recrutamento envolvente de 45 segundos direcionado a potenciais candidatos a emprego, destacando oportunidades de carreira empolgantes e os benefícios de se juntar à nossa equipe. Empregando um estilo visual moderno e cativante, este vídeo será construído de forma eficiente usando os variados Modelos e cenas da HeyGen, permitindo uma rápida personalização para refletir nossa marca empregadora.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Criador de Vídeos de Comunicação de RH

Crie facilmente vídeos de RH profissionais e envolventes para integração, treinamento e comunicações internas, aprimorando a cultura da sua empresa com ferramentas impulsionadas por IA.

1
Step 1
Escolha um Modelo de Vídeo
Comece selecionando de uma biblioteca diversificada de modelos de vídeo específicos para RH. Esses layouts pré-desenhados fornecem uma base profissional para seus vídeos de integração, recrutamento ou comunicação interna.
2
Step 2
Cole Seu Roteiro e Gere
Basta colar sua mensagem ou roteiro de RH no editor. Nossa tecnologia de Texto-para-vídeo a partir de roteiro gerará automaticamente cenas de vídeo, aproveitando avatares de IA e geração de narração para dar vida às suas palavras.
3
Step 3
Aplique Controles de Marca
Garanta que seus vídeos de RH estejam alinhados com a identidade da sua empresa. Utilize opções de personalização completa, incluindo controles de marca, para adicionar seu logotipo, cores da marca e mídia relevante de nossa extensa biblioteca.
4
Step 4
Gere e Compartilhe Seus Vídeos de RH
Uma vez que seu vídeo esteja perfeito, gere e exporte-o facilmente. Inclua legendas automáticas para acessibilidade e compartilhe seus vídeos profissionais de RH em todos os canais de comunicação interna para engajar seus funcionários.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Gere vídeos e clipes envolventes para redes sociais em minutos

.

Produza rapidamente vídeos de recrutamento atraentes e conteúdo de marca empregadora para redes sociais para atrair talentos de ponta.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos de comunicação de RH?

A HeyGen transforma suas comunicações internas permitindo que você crie facilmente vídeos profissionais de RH. Utilize modelos de vídeo personalizáveis, avatares de IA e capacidades de Texto-para-vídeo a partir de roteiros para criar conteúdo envolvente para integração, treinamento e engajamento de funcionários de forma eficiente.

Quais opções de personalização estão disponíveis para vídeos de RH com a HeyGen?

A HeyGen oferece ampla personalização para alinhar com a cultura e a marca da sua empresa. Você pode personalizar completamente os modelos de vídeo, integrar sua própria mídia, aplicar controles de marca como logotipos e cores, e ajustar proporções para várias plataformas.

A HeyGen pode ajudar na criação de vídeos eficazes de integração e treinamento?

Com certeza. A HeyGen é projetada para simplificar a criação de vídeos de integração e treinamento de alto impacto. Com avatares de IA e geração de narração, você pode rapidamente produzir conteúdo envolvente que garante que novos contratados e funcionários existentes recebam informações consistentes e profissionais.

A HeyGen oferece suporte a legendas automáticas e narrações diversas?

Sim, a HeyGen oferece suporte robusto para legendas automáticas e geração de narrações diversas. Isso garante que seus vídeos de RH sejam acessíveis e ressoem com uma força de trabalho global, melhorando o engajamento geral dos funcionários e a clareza da comunicação.

