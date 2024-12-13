Crie um vídeo de boas-vindas de 60 segundos para novos contratados, projetado para ser profissional e positivo, apresentando um avatar de IA para introduzir os principais valores da empresa e os passos iniciais. Este vídeo deve utilizar os avatares de IA da HeyGen para personalizar a recepção de vários chefes de departamento, garantindo uma primeira impressão consistente e envolvente para cada novo membro da equipe.

