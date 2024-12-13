Criador de vídeos de anúncios de RH para comunicações internas sem complicações
Engaje sua equipe com vídeos impactantes de integração e treinamento, rapidamente criados usando modelos profissionais e avatares de IA.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Crie um vídeo conciso de 30 segundos de anúncio de RH para todos os funcionários, delineando claramente uma atualização importante de política ou comunicação interna. O estilo visual e de áudio deve ser direto e informativo, aproveitando a capacidade de texto-para-vídeo do HeyGen a partir de um roteiro para garantir precisão e utilizando legendas automáticas para máxima acessibilidade e clareza.
Desenvolva um vídeo envolvente de 60 segundos celebrando um sucesso recente da equipe, direcionado a equipes internas e liderança para reforçar a cultura positiva da empresa e aumentar a moral. O estilo visual deve ser inspirador e dinâmico, utilizando modelos e cenas profissionais junto com suporte de biblioteca de mídia/estoque para mostrar conquistas de forma visualmente atraente.
Produza um vídeo promocional dinâmico de 30 segundos para um módulo de treinamento próximo, voltado para funcionários que buscam desenvolvimento profissional. O vídeo deve ter um estilo visual e de áudio informativo e encorajador, aproveitando narrações realistas e garantindo uma experiência de visualização ideal através de redimensionamento de proporção e exportações, destacando os benefícios da participação.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Simplifique o Treinamento & Integração de RH.
Produza mais módulos de treinamento de RH e conteúdo de integração para educar efetivamente novos contratados e funcionários existentes.
Melhore o Treinamento & Engajamento dos Funcionários.
Aumente o engajamento dos funcionários e a retenção de conhecimento dentro dos programas de treinamento de RH usando vídeos impulsionados por IA.
Perguntas Frequentes
Como o HeyGen pode melhorar nossas comunicações internas de RH?
O HeyGen funciona como um criador de vídeos de RH intuitivo, oferecendo modelos profissionais e controles de personalização de marca para criar comunicações internas envolventes que refletem a cultura única da sua empresa e aumentam o engajamento dos funcionários.
Que tipos de vídeos de RH o HeyGen pode nos ajudar a criar?
Com o HeyGen, as equipes de RH podem facilmente produzir vídeos de integração de alta qualidade, vídeos de treinamento abrangentes, vídeos de recrutamento atraentes e conteúdo impactante de criador de vídeos de anúncios de RH usando um editor de arrastar e soltar fácil de usar.
O HeyGen oferece recursos avançados para produção eficiente de vídeos de RH?
Sim, o HeyGen integra recursos avançados como avatares de IA e narrações realistas, permitindo converter texto em vídeo a partir de um roteiro com facilidade. Ele também fornece legendas automáticas para acessibilidade e maior alcance em suas comunicações internas.
Como o HeyGen simplifica o processo de criação de vídeos de engajamento de funcionários?
O poderoso editor de arrastar e soltar do HeyGen simplifica o processo de criação de vídeos, permitindo que profissionais de RH produzam rapidamente comunicações internas impactantes. Essa eficiência ajuda a fomentar um engajamento mais forte dos funcionários sem exigir habilidades extensas de edição de vídeo.