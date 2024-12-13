Criador de vídeos de anúncios de RH para comunicações internas sem complicações

Engaje sua equipe com vídeos impactantes de integração e treinamento, rapidamente criados usando modelos profissionais e avatares de IA.

397/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo conciso de 30 segundos de anúncio de RH para todos os funcionários, delineando claramente uma atualização importante de política ou comunicação interna. O estilo visual e de áudio deve ser direto e informativo, aproveitando a capacidade de texto-para-vídeo do HeyGen a partir de um roteiro para garantir precisão e utilizando legendas automáticas para máxima acessibilidade e clareza.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo envolvente de 60 segundos celebrando um sucesso recente da equipe, direcionado a equipes internas e liderança para reforçar a cultura positiva da empresa e aumentar a moral. O estilo visual deve ser inspirador e dinâmico, utilizando modelos e cenas profissionais junto com suporte de biblioteca de mídia/estoque para mostrar conquistas de forma visualmente atraente.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo promocional dinâmico de 30 segundos para um módulo de treinamento próximo, voltado para funcionários que buscam desenvolvimento profissional. O vídeo deve ter um estilo visual e de áudio informativo e encorajador, aproveitando narrações realistas e garantindo uma experiência de visualização ideal através de redimensionamento de proporção e exportações, destacando os benefícios da participação.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como funciona o Criador de Vídeos de Anúncios de RH

Crie facilmente vídeos profissionais de anúncios de RH que engajem os funcionários e simplifiquem as comunicações internas, tornando mensagens complexas claras e impactantes.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Escreva ou cole seu roteiro de anúncio de RH no editor. Nossa plataforma aproveita o texto-para-vídeo a partir do roteiro para converter instantaneamente seu texto em diálogo falado, formando a base do seu anúncio.
2
Step 2
Selecione Seus Visuais
Escolha entre uma biblioteca de modelos profissionais ou selecione um avatar de IA para apresentar sua mensagem. Isso garante que seus vídeos de anúncios de RH sejam visualmente envolventes e alinhados à marca, perfeitos para vídeos de integração.
3
Step 3
Aplique Marca & Melhorias
Personalize seu vídeo com as cores e logotipo da sua empresa usando controles de marca. Melhore a clareza e a acessibilidade com legendas automáticas, garantindo que sua mensagem ressoe com todos os funcionários para um melhor engajamento.
4
Step 4
Gere e Compartilhe
Com um único clique, gere seu vídeo final de anúncio de RH. A plataforma lida com a geração de narração de forma perfeita, produzindo conteúdo de alta qualidade pronto para suas comunicações internas e distribuição em toda a sua organização.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Crie Anúncios Internos de RH Envolventes

.

Produza rapidamente anúncios de RH profissionais e inspiradores para manter os funcionários informados e engajados.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode melhorar nossas comunicações internas de RH?

O HeyGen funciona como um criador de vídeos de RH intuitivo, oferecendo modelos profissionais e controles de personalização de marca para criar comunicações internas envolventes que refletem a cultura única da sua empresa e aumentam o engajamento dos funcionários.

Que tipos de vídeos de RH o HeyGen pode nos ajudar a criar?

Com o HeyGen, as equipes de RH podem facilmente produzir vídeos de integração de alta qualidade, vídeos de treinamento abrangentes, vídeos de recrutamento atraentes e conteúdo impactante de criador de vídeos de anúncios de RH usando um editor de arrastar e soltar fácil de usar.

O HeyGen oferece recursos avançados para produção eficiente de vídeos de RH?

Sim, o HeyGen integra recursos avançados como avatares de IA e narrações realistas, permitindo converter texto em vídeo a partir de um roteiro com facilidade. Ele também fornece legendas automáticas para acessibilidade e maior alcance em suas comunicações internas.

Como o HeyGen simplifica o processo de criação de vídeos de engajamento de funcionários?

O poderoso editor de arrastar e soltar do HeyGen simplifica o processo de criação de vídeos, permitindo que profissionais de RH produzam rapidamente comunicações internas impactantes. Essa eficiência ajuda a fomentar um engajamento mais forte dos funcionários sem exigir habilidades extensas de edição de vídeo.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo