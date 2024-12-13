Crie Vídeos de Instruções com Nosso Criador de Vídeos Inteligente

Crie rapidamente vídeos de instruções profissionais a partir do seu roteiro, eliminando a edição complexa com nosso recurso avançado de texto para vídeo.

Crie um vídeo instrucional vibrante de 30 segundos direcionado a proprietários de pequenas empresas e criadores de conteúdo, demonstrando uma maneira fácil de criar vídeos envolventes de instruções para redes sociais. O estilo visual deve ser brilhante e moderno, com cortes rápidos, acompanhado por uma trilha sonora contemporânea e animada e uma narração clara e amigável gerada usando o recurso de geração de narração do HeyGen, tornando o complexo simples e atraente.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Imagine um vídeo promocional polido de 45 segundos projetado para treinadores corporativos e profissionais de marketing, mostrando como produzir vídeos profissionais com um criador de vídeos AI. Este vídeo deve apresentar uma estética visual sofisticada com transições suaves e um avatar AI confiante e articulado, aproveitando o recurso de avatares AI do HeyGen para transmitir mensagens-chave e manter uma voz de marca consistente.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo explicativo envolvente de 60 segundos para profissionais de marketing digital e educadores, ilustrando como criar rapidamente vídeos usando modelos de vídeo pré-construídos em um criador de vídeos online. O estilo visual deve ser dinâmico e inspirado em infográficos, utilizando texto e gráficos animados, acompanhado por uma narrativa amigável e música de fundo leve, tudo construído de forma eficiente com o recurso de Templates & scenes do HeyGen.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo conciso de dicas de 30 segundos voltado para criadores de conteúdo e educadores globais, destacando a importância de tornar os vídeos acessíveis a um público mais amplo por meio de legendas claras. Visualmente, deve ser limpo e informativo, com sobreposições de texto em negrito enfatizando pontos-chave, complementado por um tom calmo e instrutivo. Garanta que o vídeo utilize efetivamente o recurso de Subtitles/captions do HeyGen para adicionar texto automaticamente, melhorando a clareza e o alcance.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos AI

Transforme facilmente suas ideias em vídeos de instruções envolventes, demonstrações de produtos ou conteúdo para redes sociais com nosso criador de vídeos AI intuitivo.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Vídeo
Comece inserindo seu texto ou roteiro. Nossa poderosa capacidade de texto para vídeo a partir de roteiro transformará instantaneamente suas palavras em um rascunho de vídeo, preparando o cenário para seu conteúdo de instruções.
2
Step 2
Adicione Visuais Envolventes
Enriqueça suas cenas com uma rica seleção de filmagens e imagens de estoque. Você também pode integrar avatares AI realistas para apresentar suas instruções, tornando seu vídeo altamente dinâmico e envolvente.
3
Step 3
Gere Áudio Profissional
Dê vida ao seu roteiro com nossa avançada geração de narração. Escolha entre uma variedade de vozes e idiomas para criar um áudio claro e natural que complementa perfeitamente seu conteúdo visual.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Sua Obra-Prima
Prepare seu vídeo para qualquer plataforma utilizando nosso recurso de redimensionamento de proporção e exportações. Entregue seu vídeo de instruções de alta qualidade nas redes sociais ou em seu site com facilidade.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Explicações Complexas

.

Descomplique assuntos intrincados em vídeos de instruções claros e fáceis de entender, perfeitos para tutoriais, demonstrações de produtos ou conteúdo educacional.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode simplificar meu processo de criação de vídeos?

HeyGen é um criador de vídeos AI intuitivo que permite criar vídeos profissionais sem esforço. Com suas ferramentas baseadas em AI, você pode facilmente transformar texto em conteúdo de vídeo dinâmico, tornando simples a produção de vídeos de alta qualidade para diversas necessidades.

Quais formatos criativos de vídeo posso produzir com o HeyGen?

HeyGen permite que você crie uma ampla gama de vídeos personalizados, incluindo vídeos envolventes para redes sociais, vídeos de instruções informativos e conteúdo de marketing em vídeo atraente. Explore modelos em tendência e aproveite nossa biblioteca de conteúdo para dar vida à sua visão criativa.

O HeyGen suporta branding personalizado e narrações AI?

Sim, o HeyGen oferece controles abrangentes de branding, permitindo que você incorpore seu logotipo e cores da marca para vídeos profissionais. Você também pode gerar narrações realistas e adicionar legendas para aprimorar sua criação de vídeos.

O HeyGen pode me ajudar a criar vídeos para redes sociais com facilidade?

Com certeza, o HeyGen é um excelente criador de vídeos online para criar conteúdo pronto para redes sociais, incluindo vídeos curtos perfeitos para Instagram Reels e outras plataformas. Você pode facilmente redimensionar vídeos e adicionar efeitos de movimento para garantir que seus vídeos profissionais se destaquem.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo