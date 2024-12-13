Imagine um vídeo de 1 minuto voltado para proprietários de pequenas empresas e criadores de cursos online, demonstrando o processo simples de gerar um 'gerador de vídeo tutorial' profissional com o HeyGen. O estilo visual deve ser limpo e profissional, apresentando um avatar de IA amigável que explica os passos, acompanhado por uma narração clara e instrutiva. O vídeo deve destacar como os avatares de IA do HeyGen simplificam a criação de conteúdo, tornando tópicos complexos fáceis de entender.

Gerar Vídeo