Crie um vídeo profissional de 60 segundos, projetado para proprietários locais e potenciais compradores, fornecendo uma rápida atualização do mercado imobiliário. O estilo visual deve ser limpo e orientado por dados, utilizando gráficos e estatísticas, complementado por uma narração gerada por IA que explique as principais tendências de forma autoritária, mas acessível. O estilo geral do áudio deve ser profissional, com música de fundo sutil e inspiradora.

