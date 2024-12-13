HeyGen simplifica o processo de criação de conteúdo de vídeo de viagem através de sua funcionalidade eficiente de Texto-para-vídeo a partir de roteiro e controles abrangentes de marca. Você pode manter uma identidade de marca consistente em todos os seus vídeos incorporando facilmente seu logotipo, cores e fontes, tornando a criação de vídeos rápida e alinhada à marca.