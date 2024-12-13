Crie um vídeo de 1 minuto direcionado a novos funcionários da recepção de hotel, focando nos procedimentos iniciais de check-in de hóspedes. O estilo visual deve ser polido e acolhedor, apresentando cenários realistas, complementados por uma narração profissional e tranquilizadora. Utilize os avatares de AI da HeyGen para apresentar as informações, garantindo consistência e acessibilidade, e gere o roteiro usando o recurso Texto-para-vídeo a partir do roteiro para produzir de forma eficiente este vídeo essencial de treinamento para funcionários de hotel.

