Crie um vídeo de boas-vindas personalizado de 45 segundos para novos funcionários de hotel, estabelecendo um tom convidativo e profissional. Este criador de vídeos de integração para hospitalidade apresentará um avatar de IA envolvente, oferecendo uma introdução calorosa à cultura da empresa e informações essenciais para o primeiro dia, geradas perfeitamente a partir do seu texto para vídeo a partir do roteiro.

Gerar Vídeo