Crie facilmente vídeos promocionais envolventes e tours pela propriedade. Use o recurso Texto-para-vídeo da HeyGen a partir de roteiro para dar vida à sua visão de hospitalidade.

Para potenciais hóspedes em busca de uma experiência premium, crie um vídeo promocional de 30 segundos para um hotel boutique. Seu estilo visual deve ser elegante e convidativo, apresentando interiores sofisticados e comodidades serenas, complementado por música ambiente suave e uma narração profissional que destaque as ofertas exclusivas, posicionando o estabelecimento como um criador de vídeos de hotel de primeira linha.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo dinâmico de 45 segundos de tours pela propriedade, mostrando um resort vibrante, direcionado a viajantes planejando suas próximas férias e agentes de viagem. Empregue um estilo visual animado com cortes rápidos de atividades e paisagens deslumbrantes, acompanhado por música de fundo energética, utilizando os extensos Modelos & cenas da HeyGen para apresentar uma produção de vídeo de hospitalidade abrangente.
Prompt de Exemplo 2
É necessário um vídeo de compilação de depoimentos de hóspedes de 60 segundos para potenciais hóspedes e investidores, enfatizando experiências autênticas. O estilo visual e de áudio deve ser caloroso e genuíno, potencialmente apresentando diversos avatares de IA compartilhando feedbacks positivos, sublinhado por música inspiradora e texto na tela destacando frases-chave, promovendo comunicações empresariais verdadeiramente envolventes.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe uma mensagem de vídeo personalizada e concisa de 15 segundos de boas-vindas para novos hóspedes em um hotel, direcionada diretamente a hóspedes recém-reservados. O vídeo deve ter um tom amigável e profissional, com um anfitrião virtual entregando uma mensagem personalizada, utilizando o recurso Texto-para-vídeo da HeyGen a partir de roteiro para garantir comunicações de hospitalidade claras e eficientes.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Criador de Vídeos de Hospitalidade

Crie vídeos de hospitalidade atraentes com facilidade e precisão usando IA, projetados para cativar hóspedes e elevar o apelo de sua propriedade em todas as plataformas.

1
Step 1
Crie Sua Visão
Comece selecionando entre uma variedade de modelos de vídeo profissional de hotel ou inicie com uma tela em branco para aproveitar nosso recurso de Modelos & cenas, formando rapidamente a base do seu vídeo promocional.
2
Step 2
Adicione Sua Narrativa
Dê vida à sua mensagem incorporando um avatar de IA para narrar seus tours pela propriedade ou experiências de hóspedes, garantindo uma apresentação profissional e envolvente.
3
Step 3
Aplique Sua Identidade de Marca
Aplique seus elementos de marca únicos usando controles de Branding (logo, cores), garantindo que seu vídeo se alinhe perfeitamente com a identidade visual de sua propriedade e melhore suas comunicações de hospitalidade.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize seu conteúdo de criador de vídeos promocionais atraente, utilizando redimensionamento de proporção & exportações para prepará-lo para compartilhamento perfeito em todas as plataformas desejadas, engajando seu público de forma eficaz.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Destaque Depoimentos de Hóspedes

Transforme o feedback dos hóspedes em depoimentos em vídeo atraentes, construindo confiança e mostrando experiências autênticas para futuros visitantes.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode melhorar nossa produção de vídeos de hospitalidade?

A HeyGen serve como uma poderosa plataforma de criação de vídeos com IA, permitindo que você gere comunicações empresariais envolventes para sua marca de hospitalidade. Crie facilmente vídeos de qualidade profissional, desde conteúdo promocional até tours imersivos pela propriedade, usando nossas ferramentas intuitivas e biblioteca de mídia diversificada.

A HeyGen oferece modelos para criação de vídeos de hotel?

Sim, a HeyGen fornece uma variedade de modelos de vídeo profissionais especificamente projetados para simplificar sua experiência de criação de vídeos de hotel. Esses modelos são perfeitos para criar rapidamente tours impressionantes pela propriedade, vídeos promocionais ou vídeos de depoimentos de hóspedes, garantindo uma saída de alta qualidade com mínimo esforço.

Posso criar mensagens de vídeo personalizadas para hóspedes com a HeyGen?

Absolutamente, a HeyGen permite que você crie mensagens de vídeo personalizadas usando avatares de IA realistas e capacidades avançadas de texto-para-fala. Este recurso é ideal para enviar mensagens de boas-vindas únicas ou ofertas especiais, elevando significativamente suas comunicações de hospitalidade e o engajamento dos hóspedes.

O que torna a HeyGen um criador de vídeos com IA eficaz para tours pela propriedade?

O criador de vídeos com IA da HeyGen simplifica a criação de tours dinâmicos pela propriedade e outras comunicações de hospitalidade sem edição complexa. Nossa plataforma permite que você transforme roteiros em vídeos envolventes, completos com narrações e mídia de nossa extensa biblioteca, tornando a produção de vídeos profissionais acessível e eficiente.

