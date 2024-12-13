Gerador de Vídeos para Hospitalidade para Conteúdo Impressionante

Aproveite os AI avatars para produzir vídeos profissionais de treinamento e marketing rapidamente.

Imagine um vídeo de marketing cativante de 45 segundos para um resort de luxo, direcionado a potenciais hóspedes e agentes de viagem, projetado para mostrar uma suíte recém-renovada. O estilo visual deve exalar elegância e uma atmosfera convidativa, com movimentos suaves de câmera e iluminação quente, perfeitamente complementados por música instrumental suave. Ao empregar os "AI avatars" da HeyGen, a apresentação pode introduzir de forma encantadora as comodidades e destaques da suíte, garantindo uma experiência altamente envolvente.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo energético de 30 segundos voltado para futuros funcionários, oferecendo um vislumbre de 'um dia na vida' de um atendente de recepção de hotel. O estilo visual deve ser autêntico e dinâmico, destacando interações positivas e trabalho em equipe, com uma trilha sonora animada e amigável. Acelere a criação do vídeo aproveitando os "Templates & scenes" da HeyGen para montar rapidamente vários clipes curtos em uma narrativa coesa, mostrando a vibrante cultura do local de trabalho.
Prompt de Exemplo 2
É necessário um tour virtual luxuoso de 60 segundos para uma villa boutique de alto padrão, especificamente atraente para viajantes de luxo e planejadores de eventos. O estilo visual cinematográfico deve enfatizar detalhes requintados e vistas deslumbrantes, complementado por música de fundo sofisticada, capturando efetivamente a essência do "video tour". Para elevar a sensação profissional, o recurso de "Voiceover generation" da HeyGen pode fornecer uma narração polida e informativa, guiando os espectadores sem esforço pela propriedade.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo emocionante de 40 segundos apresentando depoimentos de hóspedes sobre sua estadia memorável, destinado a novos clientes e seguidores de redes sociais. O estilo visual deve ser limpo e otimista, incorporando fotos autênticas de hóspedes e pequenos clipes de vídeo, acompanhados por música edificante. Garanta máxima acessibilidade e impacto para esses "marketing videos" utilizando os "Subtitles/captions" da HeyGen para exibir claramente as principais citações na tela.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Seu Gerador de Vídeos para Hospitalidade

Produza rapidamente vídeos envolventes para hospitalidade, desde treinamento até marketing, usando AI avatars e tecnologia de texto para vídeo para otimizar sua criação de conteúdo.

1
Step 1
Cole Seu Roteiro
Comece colando seu roteiro ou simplesmente digitando seu conteúdo no gerador. Nossa tecnologia avançada de texto para vídeo converterá instantaneamente suas palavras em uma história visual.
2
Step 2
Selecione Seu AI Avatar
Enriqueça sua mensagem selecionando entre uma ampla gama de AI avatars. Esses apresentadores realistas darão vida aos seus vídeos de treinamento em hospitalidade ou tours pela propriedade.
3
Step 3
Adicione Visuais e Branding
Personalize seu vídeo incorporando visuais relevantes, música de fundo e o logotipo da sua marca. Utilize nossos extensos templates de vídeo e cenas para criar um visual polido e profissional.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo em HD
Revise seu vídeo e exporte-o em qualidade full HD, otimizado para qualquer plataforma. Ajuste facilmente as proporções para compartilhamento perfeito em todos os seus canais digitais.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Crie Tours Virtuais e Vídeos para Redes Sociais Envolventes

.

Gere vídeos cativantes para redes sociais e tours virtuais de sua propriedade, aumentando a presença online e atraindo novos clientes sem esforço.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen capacita os usuários a criar vídeos visualmente atraentes e dinâmicos?

O gerador de vídeos AI da HeyGen revoluciona o processo criativo ao oferecer uma ampla gama de AI avatars personalizáveis e templates de vídeo profissionalmente projetados. Os usuários podem transformar suas ideias em vídeos dinâmicos, aproveitando a plataforma intuitiva da HeyGen para criar histórias visuais únicas sem edição complexa.

Que variedade de AI avatars a HeyGen oferece para diferentes aplicações de vídeo?

A HeyGen oferece uma seleção diversificada de AI avatars realistas e expressivos adequados para várias aplicações, desde vídeos de marketing profissional até vídeos de treinamento informativo. Esses AI avatars podem representar diversos papéis, aumentando o engajamento em setores como hospitalidade.

A HeyGen pode converter eficientemente roteiros de texto em vídeos profissionais com narração realista de AI?

Sim, a HeyGen utiliza tecnologia avançada de texto para vídeo para transformar roteiros escritos em vídeos de alta qualidade com narração realista de AI. Esta poderosa plataforma de criação de vídeos garante que sua mensagem seja entregue claramente em vídeos em full HD, economizando tempo significativo de produção.

Como a HeyGen pode simplificar a produção de vídeos de treinamento e marketing de alta qualidade?

A HeyGen simplifica a criação de vídeos ao oferecer uma plataforma intuitiva equipada com templates de vídeo pré-construídos e capacidades de Edição AI. Isso permite que as empresas produzam rapidamente vídeos de treinamento profissional e vídeos de marketing eficazes, reduzindo significativamente as complexidades e o tempo de produção.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo