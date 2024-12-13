O HeyGen oferece controles robustos de marca, incluindo integração de logotipo e esquemas de cores personalizados, para manter a consistência da marca em todos os seus vídeos de integração e treinamento de atendimento ao cliente. Utilizar os diversos modelos da plataforma também garante um estilo visual unificado para todo o seu conteúdo de vídeo, reforçando a identidade da sua marca.