Gerador de Vídeos de Serviço de Hospitalidade: Crie Conteúdo Envolvente

Transforme seus roteiros em vídeos profissionais com capacidades avançadas de texto-para-vídeo, envolvendo seu público e aprimorando a presença da sua marca.

564/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de treinamento claro de 60 segundos para novos funcionários de hospitalidade, focando nas melhores práticas para o check-in de hóspedes. O tom deve ser profissional, mas envolvente, usando texto claro na tela e narração amigável para explicar cada etapa. Este vídeo, aproveitando o recurso de Texto-para-vídeo da HeyGen, deve demonstrar visualmente os procedimentos adequados em um lobby de hotel limpo e bem iluminado, garantindo que cada novo contratado entenda o padrão de serviço esperado.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de marketing energético de 30 segundos para redes sociais, direcionado a famílias e casais planejando férias, destacando um pacote sazonal especial em um hotel boutique. Empregue um estilo visual vibrante e dinâmico com cortes rápidos de atividades emocionantes e comodidades luxuosas, acompanhados por música de fundo moderna e animada. Acelere a criação utilizando a variedade de Modelos e cenas da HeyGen para apresentar esta oferta atraente de forma eficaz e atrair interesse imediato.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um tour virtual imersivo de 90 segundos para organizadores de eventos e potenciais clientes explorando espaços únicos para eventos, como um local de hospitalidade especializado ou um retiro rústico. A apresentação visual e de áudio deve ser elegante e detalhada, oferecendo tomadas panorâmicas suaves e closes de características principais, acompanhadas por música instrumental sofisticada. Um narrador profissional, criado usando a geração de Voz da HeyGen, guiará os espectadores pela experiência, enfatizando sutilmente o charme e os serviços distintos do local.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Serviço de Hospitalidade

Crie facilmente vídeos de treinamento, marketing e comunicação de hospitalidade envolventes com criação de vídeo impulsionada por AI, apresentando avatares de AI e modelos personalizáveis.

1
Step 1
Escreva Seu Roteiro de Vídeo
Elabore seu roteiro de hospitalidade envolvente. As capacidades de texto-para-vídeo da nossa plataforma convertem perfeitamente seu conteúdo escrito em narrativas de vídeo dinâmicas.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de AI
Escolha um avatar de AI que melhor represente sua marca. Esses avatares de AI dão vida ao seu roteiro, transmitindo sua mensagem com clareza e profissionalismo.
3
Step 3
Adicione Narração e Personalizações
Gere narrações com som natural em vários idiomas para corresponder ao seu roteiro. Esta capacidade de geração de narração garante que sua mensagem seja ouvida claramente.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo Profissional
Renderize e exporte seu vídeo de hospitalidade concluído. Você pode exportar em vários formatos e escolher entre várias proporções para compartilhamento perfeito em todas as plataformas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Anúncios de Marketing de Alto Impacto

.

Desenvolva rapidamente anúncios em vídeo eficazes para impulsionar reservas e elevar o alcance da marca de hospitalidade.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos de AI para diversas necessidades?

O HeyGen capacita os usuários a gerar facilmente vídeos de alta qualidade usando avatares de AI e tecnologia avançada de texto-para-vídeo. Esta abordagem simplificada torna a criação de conteúdo envolvente, desde vídeos de marketing até módulos de e-learning, acessível e eficiente para qualquer indústria.

Quais ferramentas criativas o HeyGen oferece para conteúdo de vídeo personalizado?

O HeyGen oferece uma extensa biblioteca de modelos de vídeo e cenas personalizáveis, permitindo conteúdo de vídeo altamente personalizado. Os usuários podem aproveitar os controles de branding, incluindo logotipos e cores, para produzir vídeos de marketing profissionais, tours virtuais em vídeo e vídeos para redes sociais que se alinham perfeitamente com a identidade da sua marca.

O HeyGen suporta geração de narração multilíngue para audiências globais?

Sim, o HeyGen possui capacidades robustas de geração de narração, suportando múltiplos idiomas para ajudar você a localizar vídeos de treinamento e marketing de forma eficaz. Combinado com a funcionalidade de script-para-vídeo e legendas automáticas, o HeyGen torna a comunicação global sem esforço.

Quão amigável é o HeyGen para criar vídeos profissionais em escala?

O HeyGen é projetado com a facilidade de uso em mente, oferecendo uma plataforma intuitiva para geração eficiente de vídeos, mesmo para demandas em nível empresarial. Suas capacidades de Edição de AI garantem saídas de vídeo em qualidade HD profissional sem processos de produção tradicionais complexos.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo