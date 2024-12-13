Imagine um vídeo de boas-vindas envolvente de 45 segundos para novos contratados no setor de hospitalidade, projetado para imergi-los imediatamente na cultura da sua empresa. Este vídeo profissional e animado, criado de forma eficiente usando o recurso de Texto-para-vídeo da HeyGen, deve mostrar funcionários sorridentes, belos interiores de hotéis e interações amigáveis com os hóspedes, tudo acompanhado por uma narração calorosa e convidativa e música de fundo positiva, fazendo-os sentir-se parte valiosa da equipe desde o primeiro dia.

