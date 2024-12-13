Gerador de Vídeos de Integração na Hospitalidade: Otimize o Treinamento

Crie rapidamente vídeos de integração de funcionários envolventes com avatares de IA para reduzir o tempo de treinamento e melhorar a retenção de novos contratados.

Crie um vídeo de boas-vindas de 45 segundos usando os avatares de IA e geração de narração do HeyGen, especificamente para novos contratados de uma rede de hotéis de luxo, destacando a vibrante cultura da empresa com um estilo visual acolhedor e um tom de áudio amigável para aprimorar a experiência de integração na hospitalidade.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo instrucional conciso de 60 segundos utilizando a capacidade de texto para vídeo do HeyGen a partir de um roteiro e legendas claras, direcionado a novos contratados da recepção para que se familiarizem rapidamente com os procedimentos de check-in, apresentado com um estilo visual limpo e profissional e uma voz informativa.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de microaprendizagem envolvente de 30 segundos para a equipe de hospitalidade existente, aproveitando a biblioteca de mídia/suporte de estoque do HeyGen e modelos personalizáveis, projetado para reforçar as melhores práticas no atendimento ao hóspede e promover a retenção de funcionários, com um estilo visual animado e música de fundo inspiradora.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um módulo de treinamento rápido de 30 segundos para novos membros da equipe, focando em uma tarefa operacional chave no setor de hospitalidade, usando o redimensionamento de proporção de aspecto do HeyGen e legendas nítidas para clareza, entregue com um estilo visual claro e direto e um tom de áudio instrucional como parte da integração de funcionários.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Integração na Hospitalidade

Crie rapidamente vídeos de integração envolventes e de alta qualidade para novos contratados na hospitalidade, otimizando sua recepção e integrando a cultura da empresa de forma harmoniosa.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece escrevendo ou colando sua mensagem de integração. Nossa plataforma utiliza a funcionalidade de texto para vídeo para transformar seu roteiro em um vídeo dinâmico, perfeito para a integração de funcionários.
2
Step 2
Selecione Seu Apresentador
Aumente o engajamento escolhendo entre uma variedade de avatares de IA. Personalize sua aparência e voz para representar profissionalmente sua marca de hospitalidade e conectar-se com novos contratados.
3
Step 3
Aplique Elementos de Branding
Reforce a cultura e identidade da sua empresa aplicando controles de branding. Adicione facilmente seu logotipo, cores da marca e fontes personalizadas para garantir consistência em todos os seus vídeos de microaprendizagem.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Gere seu vídeo de integração na hospitalidade finalizado. Utilize o redimensionamento de proporção de aspecto e exportações para várias plataformas, facilitando a integração em seus programas de treinamento existentes para novos funcionários.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Cultive a Cultura e Motivação da Empresa

Crie vídeos inspiradores para comunicar efetivamente os valores da empresa e motivar novos membros da equipe desde o primeiro dia.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode melhorar os vídeos de integração na hospitalidade?

O HeyGen transforma a integração na hospitalidade usando tecnologia de geração de vídeos por IA, permitindo criar vídeos envolventes e personalizados com avatares de IA. Isso eleva a experiência de integração de funcionários e apresenta a cultura da empresa de forma eficaz para novos contratados.

Quais recursos fazem do HeyGen uma plataforma ideal para criação de vídeos para novos contratados?

O HeyGen simplifica a criação de vídeos de integração de funcionários com capacidades intuitivas de texto para vídeo e modelos personalizáveis. Você pode rapidamente gerar vídeos de microaprendizagem ou módulos de treinamento abrangentes para novos contratados sem necessidade de habilidades extensas de produção de vídeo.

O HeyGen pode criar avatares de IA profissionais para nossos vídeos de recrutamento?

Com certeza, o HeyGen permite integrar avatares de IA profissionais como apresentadores virtuais em seus vídeos de recrutamento e conteúdo de treinamento de funcionários. Esses avatares podem ser personalizados com o logotipo e as cores da sua empresa, garantindo uma aparência consistente e polida para todas as suas comunicações em vídeo.

Como o HeyGen garante que nossos vídeos de integração sejam acessíveis a todos os novos funcionários?

O HeyGen garante que seus vídeos de integração sejam inclusivos gerando automaticamente legendas para todo o conteúdo. Esse recurso, combinado com avatares de IA envolventes, contribui para uma retenção mais eficaz de funcionários, tornando as informações críticas facilmente compreensíveis para cada novo contratado.

