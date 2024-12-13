Criador de Vídeos de Marketing de Hospitalidade: Impulsione Sua Marca

Gere rapidamente vídeos de marketing de hotel envolventes usando texto para vídeo a partir de roteiro para cativar o público e elevar a presença da sua marca.

Crie um vídeo atraente de 30 segundos projetado como um vídeo de marketing de hotel para atrair potenciais hóspedes, desde famílias até viajantes a negócios. O estilo visual deve ser acolhedor e luxuoso, acompanhado por uma música de fundo suave e elegante, destacando as principais comodidades e a experiência geral do hóspede. Utilize os modelos e cenas profissionais do HeyGen para agilizar o processo de criação, garantindo um produto final polido.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Prompt de Exemplo 1
Gere um clipe dinâmico de 15 segundos para criador de vídeos promocionais para redes sociais, especificamente direcionado a jovens viajantes em busca de experiências únicas. Este vídeo deve apresentar um estilo visual energético e animado, com cortes dinâmicos e música em alta, perfeito para plataformas como Instagram e TikTok. Garanta que o vídeo esteja otimizado para várias orientações usando a capacidade de redimensionamento e exportação de proporção de aspecto do HeyGen para alcançar o máximo de público.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo de apresentação informativo de 45 segundos para um criador de vídeos de marketing de hospitalidade, especificamente voltado para planejadores de eventos e clientes corporativos. O vídeo deve adotar um estilo visual profissional e sofisticado, com uma narração clara e envolvente. Empregue os avatares de IA do HeyGen para atuar como anfitriões virtuais, guiando os espectadores pelas capacidades do local para eventos, aprimorado ainda mais pela geração precisa de narração.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe uma narrativa inspiradora de 60 segundos em uma plataforma de criação de vídeos, enfatizando o reconhecimento da marca para um grupo de hospitalidade de luxo. Este vídeo cinematográfico e de contar histórias, voltado para gerentes de marca e profissionais de marketing, deve transmitir a filosofia da marca com uma trilha sonora orquestral inspiradora. Crie o roteiro e dê vida a ele usando o recurso de texto para vídeo do HeyGen, garantindo que todas as mensagens-chave sejam claramente transmitidas com legendas automáticas.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Marketing de Hospitalidade

Crie facilmente vídeos de marketing de hotel cativantes e conteúdo promocional com ferramentas alimentadas por IA, impulsionando a presença online da sua marca.

1
Step 1
Selecione um Modelo de Vídeo
Comece seu vídeo de marketing de hospitalidade selecionando entre uma variedade de modelos de vídeo profissionais projetados para mostrar sua propriedade ou serviços. Alternativamente, use nosso recurso de texto para vídeo para começar a partir de um roteiro.
2
Step 2
Personalize Seu Conteúdo
Personalize seu vídeo usando ferramentas intuitivas de arrastar e soltar, adicionando mídia de nossa extensa biblioteca de estoque ou carregando seu próprio conteúdo. Integre o logotipo e as cores da sua marca usando nossos controles de branding para manter uma aparência consistente.
3
Step 3
Aprimore com Voz e Avatares
Eleve sua mensagem com geração de narração profissional ou escolha entre avatares de IA realistas para apresentar seu conteúdo. Adicione legendas dinâmicas para envolver um público mais amplo.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Finalize seu vídeo promocional exportando-o em várias proporções de aspecto adequadas para diferentes plataformas. Compartilhe facilmente seu vídeo de alta qualidade em seus canais de redes sociais para alcançar mais potenciais hóspedes.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Destaque Depoimentos de Hóspedes

.

Transforme avaliações positivas de hóspedes em vídeos de IA atraentes, mostrando experiências positivas para construir confiança e atrair novas reservas.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode melhorar meus vídeos de marketing de hospitalidade?

O HeyGen serve como um poderoso criador de vídeos de marketing de hospitalidade, permitindo que você crie vídeos promocionais cativantes para seu hotel ou negócio. Você pode aproveitar avatares de IA realistas e diversos modelos de vídeo para mostrar suas comodidades e serviços, impulsionando o reconhecimento da marca de forma eficaz.

O HeyGen é uma plataforma de criação de vídeos fácil de usar para marketing?

Sim, o HeyGen foi projetado para ser um editor de vídeo de IA intuitivo e uma plataforma de criação de vídeos. Com ferramentas de arrastar e soltar e ferramentas alimentadas por IA, você pode facilmente converter texto em vídeo, tornando o conteúdo de marketing profissional acessível mesmo sem experiência extensa em edição.

Quais elementos criativos de vídeo o HeyGen oferece para marketing animado?

O HeyGen oferece elementos criativos robustos, incluindo avatares de IA fotorrealistas que podem transmitir sua mensagem em uma variedade de estilos. Juntamente com a geração avançada de narração, você pode produzir vídeos animados atraentes, perfeitos para vídeos de redes sociais e outros canais promocionais.

O HeyGen pode ajudar a criar vídeos de marketing diversos rapidamente?

Absolutamente, o HeyGen funciona como um criador de vídeos promocionais versátil que acelera a criação de conteúdo. Utilize modelos de vídeo pré-construídos e produza facilmente desde vídeos de apresentação de slides até anúncios curtos, com redimensionamento de proporção de aspecto garantindo que seu conteúdo de marketing se ajuste a todas as plataformas.

