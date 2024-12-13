Garanta Serviço Ininterrupto com um Gerador de Hospitalidade

Mantenha as experiências dos hóspedes ininterruptas durante quedas de energia com geradores de hospitalidade confiáveis, aprimorando o treinamento da equipe através de avatares de IA.

537/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo instrucional de 90 segundos para equipes de engenharia de hotéis e gerentes de instalações, focando nas considerações críticas para selecionar e instalar os conjuntos de geradores a diesel corretos com base nas necessidades energéticas e capacidade específicas de uma propriedade. Enfatize detalhes técnicos como classificações de kVA e requisitos de energia. O estilo visual e de áudio deve ser altamente técnico e educacional, usando diagramas e exemplos do mundo real. Incorpore um avatar de IA envolvente para apresentar as informações complexas de forma clara.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo de treinamento de 2 minutos voltado para a equipe de manutenção de hospitalidade e prestadores de serviços, delineando cronogramas essenciais de manutenção preventiva e diagnósticos comuns para conjuntos de geradores para garantir a confiabilidade operacional a longo prazo. Discuta componentes-chave e sinais que podem necessitar de reconstruções de motor ou serviço profissional. O estilo visual deve ser prático e prático, com demonstrações claras, enquanto o áudio permanece instrutivo e preciso através da geração de Voz da HeyGen.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo persuasivo de 75 segundos para proprietários de hotéis e tomadores de decisão de alto nível, apresentando soluções de energia abrangentes que protegem infraestruturas críticas como sistemas de HVAC e segurança contra surtos de energia e interrupções. Destaque os benefícios gerais de um gerador de hospitalidade dedicado na manutenção de componentes eletrônicos sensíveis e eficiência operacional. O estilo visual deve ser polido e visionário, com uma voz confiante e autoritária. Garanta clareza para audiências globais aproveitando o recurso de Legendas/legendas da HeyGen.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funcionam os Geradores de Hospitalidade

Garanta energia ininterrupta para operações cruciais de hospitalidade e experiências excepcionais dos hóspedes com soluções de geradores confiáveis.

1
Step 1
Avalie as Necessidades de Energia
Avalie minuciosamente as necessidades energéticas abrangentes de sua propriedade de hospitalidade, desde os quartos dos hóspedes até os sistemas críticos. Esta etapa garante que o gerador selecionado possa fornecer a estabilidade de saída necessária para um serviço ininterrupto.
2
Step 2
Selecione o Tipo de Gerador Ideal
Selecione o gerador a diesel ideal com base no perfil de energia e nas demandas operacionais de sua instalação. Este tipo é preferido por sua resistência e desempenho confiável durante quedas de energia prolongadas.
3
Step 3
Coordene a Instalação Especializada
Coordene a instalação especializada por técnicos certificados. A configuração adequada é crítica para o balanceamento de carga eficaz em todo o seu sistema elétrico, maximizando o tempo de atividade e garantindo o conforto dos hóspedes.
4
Step 4
Implemente Manutenção Proativa
Implemente um cronograma de manutenção preventiva proativa, incluindo verificações regulares. Isso garante que os diagnósticos do sistema do gerador estejam otimizados, mantendo-o totalmente operacional para resposta imediata.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique a Comunicação e Atualizações para Hóspedes

.

Produza atualizações rápidas em vídeo para hóspedes e partes interessadas, garantindo comunicação clara durante eventos inesperados ou apresentando melhorias na propriedade.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a produção de vídeos com IA?

A HeyGen utiliza avatares de IA avançados e geração de texto-para-vídeo diretamente de um roteiro, simplificando significativamente o processo de criação de vídeos. Essa inovação técnica permite que os usuários convertam rapidamente conteúdo escrito em vídeos profissionais, reduzindo tanto o tempo quanto os recursos.

Quais controles de marca e opções de exportação a HeyGen oferece?

A HeyGen oferece controles de marca robustos, permitindo que os usuários integrem logotipos personalizados e cores da marca diretamente em seus vídeos para uma representação de marca consistente. Tecnicamente, também suporta redimensionamento de proporção de aspecto e vários formatos de exportação, garantindo compatibilidade em diferentes plataformas.

A HeyGen pode gerar legendas automáticas e narrações para vídeos?

Sim, a HeyGen possui capacidades poderosas de geração de narração e pode criar automaticamente legendas ou legendas diretamente do seu roteiro. Essa funcionalidade técnica melhora a acessibilidade do vídeo e garante que sua mensagem alcance um público mais amplo.

Como os templates e a biblioteca de mídia da HeyGen podem melhorar o fluxo de trabalho de vídeo?

A HeyGen fornece uma rica seleção de templates e uma biblioteca de mídia abrangente com suporte a estoque, tecnicamente projetada para acelerar seu processo de criação de vídeos. Esses recursos permitem que os usuários montem rapidamente cenas profissionais sem precisar de ativos externos, otimizando a confiabilidade operacional.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo