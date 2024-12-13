Hospital Criador de Vídeos: Eleve o Seu Marketing na Área da Saúde

Crie visuais profissionais com nosso criador de vídeos médicos com IA, apresentando modelos personalizáveis e controles de marca para promoção eficaz de clínicas.

491/2000

Explore Exemplos

Agent é o primeiro motor criativo desenvolvido para transformar uma única instrução em um vídeo completo.

um mosaico de imagens com uma que diz dominando o marketing nas redes sociaisum mosaico de imagens com uma que diz dominando o marketing nas redes sociais

Não gostou do resultado?
Experimente uma destas sugestões.

Agent é o primeiro motor criativo desenvolvido para transformar uma única instrução em um vídeo completo.

Prompt 1
Em uma jornada de 45 segundos, explore o futuro dos vídeos educativos de saúde feitos sob medida para estudantes de medicina e educadores. Esta narrativa utiliza modelos de vídeos de saúde para entregar conteúdo conciso e impactante. O vídeo combina animações dinâmicas com uma narração calma e informativa gerada pela HeyGen, garantindo clareza e envolvimento. Ideal para ambientes educacionais, este vídeo usa modelos personalizáveis para atender a qualquer necessidade curricular.
Prompt 2
Capture a essência do marketing na área da saúde em um vídeo de 30 segundos voltado para profissionais da saúde e potenciais pacientes. Utilizando o criador de vídeos hospitalares, essa narrativa combina elementos de marca com avatares de IA para criar uma experiência personalizada e identificável. O vídeo apresenta um estilo visual vibrante com música animada, tornando-o perfeito para campanhas em mídias sociais. A biblioteca de mídia/suporte de estoque da HeyGen garante acesso a visuais de alta qualidade que realçam sua mensagem.
Prompt 3
Embarque em um tour visual de 60 segundos criado para a equipe do hospital e potenciais investidores, destacando as capacidades de um gerador de vídeos médicos. Esta narrativa utiliza modelos de vídeos de saúde para ressaltar instalações e serviços de última geração. Com foco em visuais profissionais e uma trilha sonora motivacional, o vídeo é feito para inspirar confiança e interesse. O recurso de redimensionamento de proporção e exportação da HeyGen garante que seu vídeo seja otimizado para qualquer plataforma.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole no campo de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
background image of a robotic facebackground image of a robotic face

Motor Criativo

Sem equipe. Sem cortes. Apenas o seu Agente de Vídeo IA em ação

Agent é o primeiro motor criativo desenvolvido para transformar um único comando em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativo

Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.

Construído com Estrutura e Propósito

Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.

Avaliações

Como o Criador de Vídeos Hospitalares Funciona

Crie vídeos de saúde envolventes e profissionais com facilidade usando nossas ferramentas impulsionadas por IA.

1
Step 1
Crie com o Criador de Vídeos Médicos com IA
Comece utilizando nosso criador de vídeos médicos com IA para gerar vídeos de alta qualidade personalizados para ambientes de saúde. Esta ferramenta utiliza modelos avançados de IA para garantir que seu conteúdo seja informativo e visualmente atraente.
2
Step 2
Escolha entre Modelos de Vídeo de Saúde
Escolha entre uma variedade de modelos de vídeo de saúde projetados especificamente para fins médicos e de assistência à saúde. Esses modelos oferecem uma base sólida, facilitando a personalização do seu vídeo para atender às necessidades da sua clínica.
3
Step 3
Adicione Elementos Visuais Profissionais e de Branding
Aprimore seu vídeo incorporando visuais profissionais e elementos da marca da sua clínica. Utilize nossa biblioteca de mídia para suporte de imagens genéricas e controles de marca para manter a consistência com a identidade da sua marca.
4
Step 4
Exportar com Redimensionamento Proporcional
Uma vez que seu vídeo estiver pronto, exporte-o no formato desejado com opções de redimensionamento de proporção de aspecto. Isso garante que seu vídeo tenha uma ótima aparência em qualquer plataforma, seja para promoção de clínica ou fins educativos na área da saúde.

Casos de Uso

A HeyGen revoluciona o marketing e a educação na área da saúde ao oferecer um criador de vídeos para hospitais que simplifica tópicos médicos e aprimora a educação em saúde com visuais profissionais. Aproveite os criadores de vídeos médicos com IA e modelos de vídeos de saúde para criar conteúdo envolvente sem esforço.

Impulsione o Engajamento e a Retenção no Treinamento com IA

.

Enhance healthcare training programs with interactive videos, increasing retention and understanding among medical staff.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode ajudar na criação de vídeos profissionais de saúde?

A HeyGen oferece um robusto criador de vídeos médicos com IA que utiliza modelos de vídeos de saúde personalizáveis, permitindo que você produza visuais profissionais sob medida para marketing de saúde e promoção de clínicas.

Quais recursos o HeyGen oferece para a geração de vídeos médicos?

O gerador de vídeos médicos da HeyGen inclui avatares de IA, capacidade de texto para vídeo a partir de scripts e uma biblioteca de mídia com suporte de estoque, garantindo que seus vídeos de educação em saúde sejam envolventes e informativos.

Os modelos do HeyGen podem ser personalizados para a marca do hospital?

Sim, a HeyGen oferece modelos de vídeo para a área da saúde que podem ser personalizados com elementos de marca, como logotipos e cores, tornando-os ideais para criadores de vídeos hospitalares que buscam manter a consistência da marca.

Por que escolher a HeyGen para criar vídeos de educação em saúde?

A HeyGen se destaca com seus modelos avançados de IA e ferramentas de edição de vídeo, oferecendo recursos como geração de voz em off e legendas, que são essenciais para a criação de vídeos educativos de saúde impactantes.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo