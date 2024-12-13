Crie um vídeo educacional de 60 segundos destinado a pacientes e suas famílias, explicando instruções comuns de cuidados pós-operatórios para uma cirurgia menor. O estilo visual deve ser acolhedor e acessível, com gráficos limpos e um tom de voz amigável e informativo. Utilize um avatar de AI para apresentar as informações de forma clara e empática, tornando conselhos médicos complexos acessíveis através de um vídeo de saúde envolvente.

Gerar Vídeo