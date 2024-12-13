Desenvolva um vídeo de boas-vindas de 60 segundos para novos funcionários do hospital, projetado para deixá-los à vontade durante o processo de integração. Este curta-metragem deve apresentar um avatar de IA amigável e profissional, guiando-os pelos passos iniciais, com um estilo visual acolhedor e um tom de áudio encorajador, criado de forma eficaz com os avatares de IA da HeyGen, servindo como uma parte essencial do kit de ferramentas de criação de vídeos de integração do hospital.

