Criador de Vídeos para Página Inicial: Crie Vídeos Envolventes Instantaneamente

Crie vídeos profissionais e envolventes para sua página inicial com facilidade, usando nossa biblioteca diversificada de modelos e cenas personalizáveis.

Crie um vídeo técnico convincente de 90 segundos direcionado a empreendedores antenados em tecnologia que buscam otimizar seu fluxo de trabalho de conteúdo. Este vídeo deve adotar um estilo visual limpo e moderno, complementado por uma voz de IA autoritária, mas amigável, mostrando efetivamente como o gerador de vídeos de IA da HeyGen facilita a criação de vídeos de forma fácil, utilizando seus avatares de IA avançados para apresentar informações complexas de maneira clara e envolvente.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo explicativo dinâmico de 1 minuto voltado para profissionais de marketing que buscam soluções eficientes de conteúdo. Empregue um estilo visual acelerado com música de fundo animada e narração clara e concisa para ilustrar como o editor de vídeo online da HeyGen transforma texto em vídeo a partir de roteiros em mensagens impactantes, garantindo que as locuções profissionais melhorem a compreensão do público sobre os recursos principais.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo envolvente de 45 segundos para redes sociais, direcionado a gerentes de mídias sociais e influenciadores que desejam aumentar a acessibilidade e o alcance. Este prompt requer uma estética visual brilhante e moderna com um tom de conversa, enfatizando como a HeyGen ajuda a gerar legendas automaticamente, tornando os vídeos de redes sociais mais inclusivos e eficazes.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo introdutório polido de 2 minutos para desenvolvedores de sites e profissionais de marketing digital interessados em aprimorar sua página inicial com conteúdo profissional. O vídeo deve exibir um estilo visual e de áudio sofisticado, demonstrando como a utilização dos diversos modelos e cenas de vídeo da HeyGen simplifica o processo de criação de uma experiência de criador de vídeos para página inicial cativante, integrando visuais polidos em qualquer presença na web sem esforço.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Fazer um Vídeo para Página Inicial

Crie vídeos cativantes para sua página inicial que chamem a atenção e comuniquem sua mensagem claramente, sem necessidade de software complexo.

1
Step 1
Escolha Seu Ponto de Partida
Selecione a partir de uma biblioteca de modelos de vídeo profissionais para iniciar seu vídeo para página inicial, garantindo uma base polida.
2
Step 2
Adicione Sua Mídia
Carregue seus próprios visuais ou utilize a extensa biblioteca de mídia, incluindo filmagens de estoque de alta qualidade, para enriquecer seu vídeo para página inicial.
3
Step 3
Gere Locuções Envolventes
Enriqueça sua mensagem com locuções profissionais, facilmente geradas para narrar seu vídeo para página inicial e cativar seu público.
4
Step 4
Exporte Sua Criação
Finalize seus vídeos profissionais e exporte-os com redimensionamento flexível de proporção para exibição perfeita em todas as plataformas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Produza Vídeos Promocionais de Alta Conversão

.

Desenvolva vídeos promocionais poderosos e de alto desempenho com IA em minutos, prontos para capturar a atenção na página inicial do seu site.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen utiliza IA para criação eficiente de vídeos?

A HeyGen utiliza ferramentas avançadas baseadas em IA, atuando como um sofisticado gerador de vídeos de IA para otimizar seu fluxo de produção. Com seu editor intuitivo de arrastar e soltar, você pode criar conteúdo de vídeo rapidamente, transformando roteiros de texto em vídeos profissionais com facilidade.

A HeyGen pode ajudar na geração de locuções profissionais e legendas para meus vídeos?

Com certeza. A HeyGen oferece capacidades robustas de geração de locuções, criando locuções profissionais diretamente a partir de suas entradas de texto usando uma seleção diversificada de vozes. Ela também fornece geração automática de legendas e subtítulos, garantindo que seus vídeos sejam acessíveis e envolventes para todos os espectadores.

Que tipo de recursos criativos o editor de vídeo online da HeyGen oferece?

O editor de vídeo online da HeyGen está equipado com uma biblioteca de mídia abrangente, incluindo uma vasta seleção de filmagens de estoque e modelos de vídeo pré-desenhados. Esses recursos permitem que você crie vídeos de alta qualidade e vídeos para redes sociais de forma eficiente, sem a necessidade de ativos externos.

Como posso manter a identidade da minha marca ao criar vídeos com a HeyGen?

A HeyGen garante a consistência da sua marca com controles de branding poderosos. Você pode facilmente integrar seu logotipo, personalizar cores e selecionar fontes específicas, garantindo que todos os seus vídeos profissionais estejam perfeitamente alinhados com a identidade única da sua marca.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo