Gerador de Vídeos Guia para Proprietários para Tutoriais DIY Fáceis

Transforme tutoriais DIY complexos em guias claros e envolventes com narrações profissionais geradas automaticamente. Simplifique cada passo para os proprietários.

517/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo de marketing imobiliário envolvente de 60 segundos, projetado para agentes imobiliários que desejam apresentar uma nova listagem a potenciais compradores, focando em suas características principais e pontos de venda únicos. A estética visual deve ser profissional e elegante, utilizando transições elegantes e uma narração suave e autoritária, aprimorada por Templates e cenas pré-desenhadas para agilizar a criação e potencialmente apresentando um avatar de IA destacando os destaques da propriedade.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um guia prático de documentação em vídeo de 30 segundos para proprietários, ilustrando como registrar efetivamente melhorias ou danos na casa para fins de seguro, direcionado a indivíduos que precisam de informações claras e concisas para manutenção de registros. Empregue um estilo visual claro e utilitário com close-ups detalhados e explicações na tela, complementado por uma narração informativa e concisa e legendas facilmente editáveis para acessibilidade, aproveitando o suporte robusto da biblioteca de mídia/estoque do HeyGen para quaisquer visuais suplementares.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo de depoimento envolvente de 45 segundos mostrando a experiência de um cliente satisfeito com um negócio de serviços domésticos, especificamente para empresas que buscam melhorar sua presença nas redes sociais e construir confiança. A apresentação visual deve ser autêntica e calorosa, capturando expressões genuínas com uma narração amigável e natural, possivelmente apresentando um avatar de IA entregando citações-chave, e otimizado para várias plataformas usando o recurso de redimensionamento e exportação de proporção de aspecto do HeyGen.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos Guia para Proprietários

Transforme facilmente instruções complexas para proprietários em guias de vídeo claros e envolventes com IA, tornando a gestão de propriedades e o conteúdo educacional simples para todos.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Vídeo
Comece criando ou colando o conteúdo do seu guia para proprietários diretamente em nossa plataforma. Utilize o recurso "Texto-para-vídeo a partir de roteiro" para gerar instantaneamente um vídeo básico, transformando suas palavras escritas em uma narrativa visual dinâmica para seu vídeo tutorial para proprietários.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA
Melhore a apresentação do seu guia escolhendo entre uma variedade diversificada de "avatares de IA" para ser seu apresentador na tela. Esses avatares transmitem sua mensagem com expressões naturais, adicionando um rosto profissional e acessível à sua produção de gerador de vídeo de IA, tornando seu conteúdo mais relacionável para os proprietários.
3
Step 3
Adicione Visuais e Branding
Incorpore visuais relevantes de nossa extensa "biblioteca de mídia/suporte de estoque" para ilustrar seus pontos claramente. Personalize ainda mais seu vídeo aplicando as cores e o logotipo da sua marca usando controles de branding, garantindo que sua documentação em vídeo para proprietários seja polida e consistente como um vídeo de qualidade profissional.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Revise seu guia para proprietários completo, garantindo que todos os detalhes estejam perfeitos. Em seguida, use facilmente "redimensionamento e exportação de proporção de aspecto" para gerar seu vídeo em vários formatos adequados para qualquer plataforma, desde sites até mídias sociais. Seu vídeo polido e pronto para compartilhar agora pode informar e ajudar os proprietários de forma eficaz.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Produza Séries Completas de Tutoriais para Proprietários

.

Crie facilmente guias de vídeo extensos e cursos passo a passo, educando proprietários sobre manutenção, melhorias e vários tópicos DIY.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode simplificar a criação de vídeos tutoriais para proprietários?

O HeyGen atua como um poderoso Criador de Vídeos Tutoriais para Proprietários, permitindo que você transforme roteiros de texto em vídeos envolventes com avatares de IA e narrações profissionais, perfeitos para tutoriais DIY e guias passo a passo.

Quais recursos de IA o HeyGen oferece para documentação de vídeo eficiente?

O HeyGen é um avançado gerador de vídeos de IA que utiliza tecnologia de texto-para-vídeo e avatares de IA para criar documentação de vídeo abrangente. Ele também suporta geração de narração contínua para comunicação clara.

O HeyGen pode ajudar agentes imobiliários com vídeos de marketing e listagem de propriedades?

Absolutamente, o HeyGen serve como um excelente criador de vídeos imobiliários, fornecendo templates e avatares de IA para produzir vídeos de listagem envolventes e conteúdo de marketing de propriedades. Você pode rapidamente gerar vídeos de qualidade profissional para apresentar propriedades.

Como o HeyGen garante vídeos de qualidade profissional para plataformas de mídia social?

O HeyGen permite que você produza vídeos de qualidade profissional para mídias sociais utilizando uma ampla gama de templates e controles de branding. Isso garante que sua documentação em vídeo e vídeos guia para proprietários mantenham uma aparência consistente e polida.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo